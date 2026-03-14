Franco Colapinto hizo una gran clasificación en China y quedó a cinco milésimas Q3

El piloto argentino tuvo una sólida clasificación con Alpine y quedó a apenas milésimas de meterse en la Q3.

El piloto argentino Franco Colapinto completó una sólida clasificación y largará desde el 12° puesto en el Gran Premio de China de Formula 1, lo que lo deja bien posicionado para pelear por sus primeros puntos de la temporada. El representante de Alpine F1 Team mostró buen ritmo durante toda la sesión y quedó a apenas 0,005 segundos de meterse en la Q3.

Durante la Q1, tanto Colapinto como su compañero Pierre Gasly salieron con neumáticos blandos. El argentino marcó un tiempo de 1’33”634 y terminó la tanda con un registro 0,154 segundos más rápido que el francés, lo que dejó buenas sensaciones dentro del equipo.

En la Q2 volvieron a apostar por los blandos y Colapinto logró mejorar su tiempo con una vuelta de 1’33”357. Sin embargo, el margen fue extremadamente ajustado: quedó a 0,354 segundos de Gasly y se perdió el ingreso a la Q3 por apenas cinco milésimas, un detalle mínimo que lo dejó finalmente en la 12ª posición de la grilla.

La pole position quedó en manos del joven italiano Andrea Kimi Antonelli, quien firmó una vuelta de 1’32”064 con Mercedes-AMG Petronas Formula One Team. El italiano hizo historia al convertirse en el piloto más joven en conseguir una pole en la Fórmula 1 tras superar al récord que tenía Sebastian Vettel.

Detrás de Antonelli se ubicó su compañero de equipo George Russell a 0,222 segundos, mientras que el tercer lugar fue para Lewis Hamilton con Scuderia Ferrari a 0,351. Luego completaron el top 10 Charles Leclerc, Oscar Piastri, Lando Norris, Gasly, Max Verstappen, Isack Hadjar y Oliver Bearman.

La carrera del Gran Premio de China se disputará este domingo a las 4 de la madrugada (hora argentina) y tendrá un total de 56 vueltas. Desde el 12° lugar, Colapinto buscará aprovechar la estrategia y las oportunidades de carrera para meterse en la zona de puntos y seguir consolidándose en la máxima categoría del automovilismo mundial.