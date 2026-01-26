Desde Mar del Plata, Milei palpitó las sesiones extraordinarias: "Todas las promesas van a estar cumplidas"

En el marco del "Tour de la Gratitud" que lanzó este lunes, el presidente Javier Milei visitó Mar del Plata, donde intentó recorrer la calle comercial Güemes en medio de manifestaciones en su contra y el clamor de sus militantes.

Se trató de la primera visita del mandatario a Mar del Plata en el año, después de su paso por el foro de Davos y en la antesala del inicio de las sesiones extraordinarias en el Congreso.

Un importante cordón policial se desplegó desde temprano en la zona con efectivos de la Policía bonaerense y la Prefectura Naval Argentina. Tras arribar al hotel Hermitage alrededor de las 20, se trasladó en una combi a las inmediaciones de Güemes y Avellaneda, el mismo sitio que había elegido para hacer campaña en las legislativas del 2025, donde esperaban sus simpatizantes.

Dos horas más tarde de lo previsto, acompañado de dirigentes libertarios como la diputada Lilia Lemoine, el senador bonaerense Guillermo Montenegro y el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, la secretaria general de Presidencia y hermana, Karina Milei, entre otros, el jefe de Estado tomó contacto en medio de un tumulto con algunos marplatenses y turistas que se encontraban en la zona.

Su presencia ofreció una caótica postal entre periodistas, fotos y empujones para abrirle paso. Después de una breve recorrida a pie, se subió a la caja de una camioneta negra y saludó a todos los presentes con las manos en un clima festivo.

"¡Hola Mar del Plata! Quiero darles las gracias. En septiembre, cuando tuvimos el traspié, en esta sección ganamos y fue la base de la reconstrucción del programa. Por eso, quiero darles las gracias por habernos acompañado con el voto. El déficit cero es política de Estado y se acabaron las crisis por culpa de los políticos chorros", exclamó con un megáfono en mano.

Después de enumerar una serie de objetivos, el presidente se refirió a las inminentes sesiones extraordinarias del Congreso. "Dentro de poco vamos a tener leyes de países razonables para que Argentina vuelva a ser grande otra vez", alentó. "También estamos mandando la baja de imputabilidad. En Argentina, el que las hace las paga. Delito de adulto, pena de adulto", impulsó.

"También estamos mandando una reforma tributaria para que baje la presión y seamos más libres. Por lo tanto, todas las promesas que hice en campaña van a estar cumplidas antes de mitad de año", aseguró. "¡No vamos a parar hasta que Argentina sea el país más libre del mundo!", concluyó en su mensaje.

Finalmente, después de mostrarse cerca de 20 minutos, el presidente subió a una de las camionetas y partió nuevamente en dirección al Hotel Hermitage, donde se hospedará nuevamente.

Además, Milei encabezará este martes el cierre de "La Derecha Fest", “el evento más antizurdo del mundo”, que se desarrollará en el balneario Horizonte Club de Playa y tendrá a diversos oradores, música en vivo y una feria del libro con autores que pregonan los valores que impulsa LLA para dar “la batalla cultural”.