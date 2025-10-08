Insultó al Presidente, lo aprehendieron y le formaron una causa penal

El hombre que insultó a Javier Milei en Mar del Plata.

Un hombre de 39 años que insultó al Presidente Javier Milei fue aprehendido el martes a la noche por personal de la División Custodia y Seguridad Presidencial de la Policía Federal Argentina ante la sospecha que iba a cometer una agresión física.

El sujeto, oriundo de Mar del Plata, fue reducido por efectivos de la Policía Federal en inmediaciones de Alvarado y Alvear y trasladado a la sede de la fuerza ubicada en calle Sarmiento.

Los efectivos junto al detenido.

El personal comunicó lo sucedido a la Fiscalía Federal de Atención Temprana de Delitos Complejos Mar del Plata que dispuso la formación de una causa por averiguación de ilícito.

Al confirmar que no tenía ninguna medida restrictiva pendiente se dispuso su inmediata libertad.