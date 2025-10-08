Insultó al Presidente, lo aprehendieron y le formaron una causa penal
Tiene 39 años. Ocurrió cuando la comitiva se retiraba tras el acto en el centro comercial de calle Güemes.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un hombre de 39 años que insultó al Presidente Javier Milei fue aprehendido el martes a la noche por personal de la División Custodia y Seguridad Presidencial de la Policía Federal Argentina ante la sospecha que iba a cometer una agresión física.
El sujeto, oriundo de Mar del Plata, fue reducido por efectivos de la Policía Federal en inmediaciones de Alvarado y Alvear y trasladado a la sede de la fuerza ubicada en calle Sarmiento.
El personal comunicó lo sucedido a la Fiscalía Federal de Atención Temprana de Delitos Complejos Mar del Plata que dispuso la formación de una causa por averiguación de ilícito.
Al confirmar que no tenía ninguna medida restrictiva pendiente se dispuso su inmediata libertad.
