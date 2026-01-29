La pareja integrada por el argentino Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers fue eliminada en las semifinales del Abierto de Australia tras caer frente al estadounidense Christian Harrison y el británico Neal Skupski.

El partido, que tuvo una duración de 1 hora y 38 minutos, terminó con un marcador de 6-3 y 7-6(7) a favor de Harrison y Skupski, quienes lograron imponerse en el tie break del segundo set, frustrando la posibilidad de un tercer set para la dupla hispanohablante.

Zeballos y Granollers tuvieron la oportunidad de igualar el encuentro cuando alcanzaron un set point en el segundo game, pero no lograron capitalizar esa chance decisiva, lo que finalmente les impidió seguir en la competencia.

Esta dupla cuenta con un destacado historial, habiendo obtenido 10 títulos juntos, entre los que se incluyen importantes torneos como el US Open y Roland Garros de 2025. Además, habían alcanzado previamente las semifinales del Abierto de Australia en 2022 y 2023.

En la final, Harrison y Skupski enfrentarán a los locales Jason Kubler y Marc Polmans, quienes avanzaron tras vencer al británico Lucas Johnson y al polaco Jan Zielinski con parciales de 6-2, 3-6 y 6-3.