Ofrecen recompensa para encontrar a Wendy, una preciosa gatita perdida: "Su ausencia nos está destrozando"

Una familia del barrio El Martillo busca desesperadamente a Wendy, una hermosa gatita de ojos azules que escapó despavorida de su casa cuando quisieron rescatar a una perra de la calle y desde entonces no supieron nada más de ella.

La mascota, de tan solo un año, fue vista por última vez hace cinco días, el 13 de marzo por la mañana, en la zona de Calabria y Casildo Villar. De gran pelaje blanco y grisaceo en la nariz, la gata está castrada y usa un collar celeste con moño y una chapa identificatoria con forma de corazón.

El animal es de vital importancia para la familia y en especial para una de las integrantes, que la utiliza de apoyo y su compañía actúa directamente en su estado de ánimo. "Hice todo lo posible para encontrarla, pegue carteles, publiqué en todos lados y fuimos casa por casa de aproximadamente 4 manzanas", le explicó su dueña Victoria a 0223.

Además, Wendy necesita regresar porque no puede interrumpir su medicación y encima, la desesperación es tal que también ofrecieron recompensa para quien la lleve nuevamente a su hogar.

Para entender el nivel de cariño que sienten por el felino, la joven aseguró que "no es un simple gato, sino que es un miembro más de nuestra familia y su ausencia nos está destrozando". Incluso contaba con una cuenta de Tik Tok que se puede visitar para reconocerla con mayor facilidad.

"La teníamos como a una princesa, la llevamos a pasear y hacíamos todo para darle la mejor vida posible", remarcó y brindó el celular 2235048522 para aquellos que cuenten con información de su paradero.