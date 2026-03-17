Las secuelas del temporal en Mar del Plata: cuáles fueron los destrozos más significativos

A través del Comité de Contingencia, el Municipio trazó un balance en relación a los inconvenientes provocados por las inclemencias climáticas que azotaron a Mar del Plata y provocaron la suspensión de las clases durante este martes.

Según informaron, la línea 103 de Defensa Civil recibió un total de 60 reclamos operativos, los cuales fueron respondidos entre la mañana y la tarde por diferentes áreas municipales, como el Emsur y el Emvial, y empresas prestadoras de servicios.

No hubo ningún pedido de ayuda social durante el temporal en Mar del Plata.

Entre las diferentes contingencias, registraron 35 árboles caídos, 20 postes de servicios públicos derribados, 2 voladuras de techos y 20 reclamos a las líneas de Obras Sanitarias (Osse) por obstrucciones en bocas de tormenta.

Sin embargo, aseguraron que no hubo ningún pedido de ayuda social, aunque mientras tanto el Comité de Contingencia sigue en permanente comunicación y se espera que durante el resto de la jornada la situación siga mejorando.