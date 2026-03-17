Un limpiavidrios se enredó por los fuertes vientos de la tormenta y debió ser rescatado.

Un trabajador que limpiaba los vidrios de una torre de Puerto Madero debió ser rescatado por los Bomberos de la Ciudad en medio de la fuerte tormenta que se registró en la jornada del martes.

Ocurrió sobre la calle Cecilia Grierson, entre Alicia Moreau de Justo y Pierina Dialessi. El temporal lo agarró en plena actividad y las ráfagas de viento lo dejaron enredado en las cuerdas.

El trabajador quedó atrapado en la altura por el arnés que lo sostenía mientras trabajaba y no había forma de que pudiera descender por sus propios medios. Ante la emergencia, acudieron al lugar los Bomberos y montaron un operativo de rescate.

El trabajador quedó detenido a la altura del segundo piso de la torre. Tras las maniobras de los rescatistas logró descender de manera segura y, afortunadamente, el episodio no llegó a mayores.

Un video del operativo de rescate registró los momentos de tensión que se vivieron en el barrio porteño de Puerto Madero durante la bajada del limpiavidrios.