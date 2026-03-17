Tenía dos pedidos de captura y lo detuvieron en la calle

Un sujeto de 22 años que registraba dos pedidos de captura en causas por robo fue aprehendido este martes a la tarde durante un operativo realizado por el Comando de Patrullas tras un llamado al 911.

Los efectivos llegaron minutos antes de las 18 a la calle Alvarado casi Santa Fe, frente a la puerta del Hospital Materno Infantil, e identificaron al joven: allí confirmaron la vigencia de los pedidos hechos por el Juzgado de Garantías N° 6 en abril de 2023 y en junio de 2025.

“Ambos requerimientos corresponden al delito de robo doblemente agravado”, informaron autoridades policiales.

Tras la confirmación de los pedidos judiciales, la magistrada interviniente dispuso hacer efectiva la detención del imputado y su traslado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.