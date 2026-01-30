Andaba armado en la plaza y amenazaba a los peatones

Un hombre de 25 años que el jueves a la noche caminaba armado por una plaza y amenazó a un par de jóvenes fue aprehendido por personal policial tras un llamado al 911.

Fue personal del Grupo de Prevención Motorizada el que interceptó al sujeto en inmediaciones de las avenidas Libertad y Jara minutos después de amenazar con un arma a dos jóvenes de 18 y 19 años.

Tras realizar un primer palpado superficial que dio resultado negativo hallaron un revólver calibre .32 corto con cinco cartuchos alojados en el tambor y en condiciones aptas para el disparo.

Una vez labradas las actuaciones de rigor en la comisaria cuarta el fiscal de Flagrancia Leandro Arévalo dispuso la formación de causa por portación de arma de fuego de uso civil.

El imputado, cuyos datos personales no se dieron a conocer, quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.