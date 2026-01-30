“Bajate del auto, estás siendo choreado”: choferes crearon “la Banda del Uber” y recuperaron un auto robado

Cansados de la falta de respuestas por parte de las autoridades, choferes de aplicaciones de transporte decidieron unirse para recuperar el auto de un colega, que había sido robado en forma violenta en la zona norte de Mar del Plata.

El hecho delictivo ocurrió durante la madrugada del viernes, cuando dos sujetos en moto sorprendieron a un chofer que se había detenido sobre la ruta 11, a la altura de la planta de Obras Sanitarias y lo golpearon para luego llevarse su auto, un Chevrolet Aveo. “Le dijeron «Bajate del auto, estás siendo choreado», le pegaron y se lo robaron”, contó a 0223 uno de los choferes.

El hombre contó que la víctima de a pie, se cruzó a un patrullero que pasaba por la zona y a pesar de la denuncia, le contestaron que “tenía que ir a la comisaría”.

“Esta persona tardó en poder informar a nuestro grupo de WhatsApp porque le habían robado el celular. Cuando nos enteramos, se buscó el rastreo satelital que tenía el coche y salía que estaba en la zona de Aeroparque, atrás del aeropuerto. En un descampado muy difícil de acceder porque estaba muy detonado el camino y encima estaba todo oscuro. Era una tapera, tipo aguantadero”, describió uno de los choferes.

En un video al que tuvo acceso este medio, se puede ver a una caravana de al menos 10 autos, recorrer un camino rural. Y luego de encontrarlo, alrededor de las 4 de la madrugada, lo llevaron “a tiro” hacia una zona segura, donde luego lo vino a buscar una grúa. “Cuando pregunten si los de Pedidos Ya son picantes, eso es porque no se encontraron con la Banda del Uber”, se escucha decir a uno de ellos en una parte de la filmación.

“Fue complicado sacar el auto porque se llevaron la llave. Lo hicieron evidentemente para como se dice enfriarlo. Si no tenía rastreo, ese auto o estaba hoy desarmado o prendido fuego”, aseguró.

“La policía no quiso meterse a pesar que le dijimos que tenía monitoreo. Llegó hasta una parte y no lo encontró aunque tenía una ubicación. Y sí, estaba el auto ahí, nada más que había que entrar un poco más”, concluyó.