Una complicación en el parto dejó a uno de sus mellizos con parálisis cerebral: la campaña para que vuelva a casa

Facu tiene tres meses y está internado desde que nació en el Materno Infantil.

Facundo es un bebé de tres meses que está internado desde su nacimiento en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata. Tiene un hermano mellizo y él fue el segundo en nacer, pero sufrió una complicación en el parto que derivó en un diagnóstico de parálisis cerebral.

El bebé tuvo una falta de oxígeno grave durante sus primeros segundos de vida y eso le trajo múltiples secuelas en su estado de salud. Además de requerir oxígeno de manera permanente, el 3 de diciembre del año pasado el menor de los mellizos debió ser sometido a una traqueostomía.

Ahora, la externación del bebé depende de la posibilidad de su familia de costear los insumos de los complejos cuidados médicos que requiere un tratamiento domiciliario. Aunque IOMA cubre algunos de los elementos, los papás de Facu explicaron que los trámites para obtener el Certificado Único de Discapacidad (CUD) pueden demorar hasta seis meses.

Para la internación domiciliaria del bebé se requieren cánulas de traqueotomía, sondas de aspiración, soluciones fisiológicas, gasas estériles y filtros especiales, entre otros elementos. Gracias a la solidaridad de la comunidad, la familia ya pudo conseguir un aspirador de secreciones, pero falta el elemento más urgente.

Se trata del concentrador de oxígeno, que es muy costoso, pero fundamental para que el bebé pueda recibir el alta médica y seguir su tratamiento en casa. A raíz de ello, sus papás comenzaron una colecta para poder comprar el equipo y darle la oportunidad a Facu de pasar sus días junto a la familia.

Además compartieron la lista de los elementos que faltan conseguir, por si alguna persona tiene la posibilidad de donarlos. Quienes deseen colaborar en la colecta solidaria pueden hacerlo al alias: TODOS.POR.FACUBRAHIM a nombre de Ivanna Galla.