No hizo caso a la restricción de acercamiento y quiso agredir a la ex
Sucedió en el barrio Autódromo. Tiene 35 años y lo redujeron los vecinos.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un llamado al 911 permitió aprehender el jueves a la noche a un hombre de 35 años que incumplió una restricción de acercamiento vigente, fue a la casa de la ex pareja e intentó agredirla.
El 28 de enero de 2026, a las 22:30 horas, la policía recibió un llamado de emergencias 911 informando que un masculino con restricción se encontraba en el domicilio de su ex pareja, ubicado en el barrio Autódromo, y había intentado agredirla con un barral de moto.
El personal del Comando de Patrullas que llegó a la vivienda encontró a varias personas reteniendo al agresor que presentaba una herida sangrante en la cabeza.
La víctima, una joven de 26 años, informó que su ex pareja había ingresado a su casa con un barral de moto y había proferido amenazas. Al identificarlo confirmaron que la medida de restricción impuesta por el Juzgado de Garantías N°3 estaba vigente.
El imputado, que fue atendido por personal del SAME, cuenta con antecedentes por los delitos de averiguación de identidad y lesiones graves. La fiscal de Flagrancia María Isabel Sánchez dispuso la formación de causa por desobediencia y su traslado a la Unidad Penal N°44 de Batán.
En la continuidad de la causa se allanó la casa del imputado en Arana y Goiri y Carasa donde secuestraron cuatro cuchillas y un celular. El fiscal Paulo Cubas también lo imputó por los delitos de lesiones agravadas, amenazas agravadas, coacción y daños.
Leé también
Temas
Lo más
leído