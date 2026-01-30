No hizo caso a la restricción de acercamiento y quiso agredir a la ex

El hecho ocurrió en el barrio Autódromo, donde el acusado atacó a la mujer.

Un llamado al 911 permitió aprehender el jueves a la noche a un hombre de 35 años que incumplió una restricción de acercamiento vigente, fue a la casa de la ex pareja e intentó agredirla.

El 28 de enero de 2026, a las 22:30 horas, la policía recibió un llamado de emergencias 911 informando que un masculino con restricción se encontraba en el domicilio de su ex pareja, ubicado en el barrio Autódromo, y había intentado agredirla con un barral de moto.

El personal del Comando de Patrullas que llegó a la vivienda encontró a varias personas reteniendo al agresor que presentaba una herida sangrante en la cabeza.

La víctima, una joven de 26 años, informó que su ex pareja había ingresado a su casa con un barral de moto y había proferido amenazas. Al identificarlo confirmaron que la medida de restricción impuesta por el Juzgado de Garantías N°3 estaba vigente.

cuenta con antecedentes por los delitos de averiguación de identidad y lesiones graves.

El imputado, que fue atendido por personal del SAME,La fiscal de Flagrancia María Isabel Sánchez dispuso la formación de causa por desobediencia y su traslado a la Unidad Penal N°44 de Batán.

En la continuidad de la causa se allanó la casa del imputado en Arana y Goiri y Carasa donde secuestraron cuatro cuchillas y un celular. El fiscal Paulo Cubas también lo imputó por los delitos de lesiones agravadas, amenazas agravadas, coacción y daños.