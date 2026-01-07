Encontraron a una recién nacida en un tacho de basura: cuál es su estado

La pequeña seguirá en Terapia Intensiva de Neonatología porque nació a las 36 semanas.

Una beba recién nacida prematura fue hallada en un tacho de basura en la localidad bonaerense de San Martín. Aunque encuentra estable, continúa en Terapia Intensiva de Neonatología porque nació a las 36 semanas y el cordón umbilical fue cortado de manera artesanal.

De acuerdo al parte policial, la pequeña fue encontrada sin ropa en la avenida Riobamba al 2300 y fue trasladada de manera inmediata por un móvil al Hospital Municipal Dr. Diego Thompson, donde la asistió la doctora Melina Pasarelli.

Por su lado, la profesional de la salud informó que la recién nacida pesa 1.890 gramos y se encuentra clínicamente estable, al mismo tiempo que consideró que el parto fue natural y domiciliario, y estimó que su nacimiento se registró cerca de las 5 de la madrugada.

Además, el personal médico nombró a la beba como Verónica, en reconocimiento a la teniente 1° Ayala Verónica, que fue quien halló a la criatura después de un alerta durante la madrugada.

El caso quedó en manos de la UFI N° 3 del Departamento Judicial San Martín, bajo la carátula de abandono de persona, y se llevarán a cabo el relevamiento de cámaras de seguridad del sector.