Tensión en pleno centro por una mujer que se subió al monumento a San Martín

Se vivieron momentos de mucha tensión en las últimas horas en el centro marplatense, después de que una mujer, de aproximadamente 35 años, se subiera al Monumento al General San Martín y amenazara con saltar. Afortunadamente, agentes de Defensa Civil pudieron ayudarla a bajar y el incidente no pasó a mayores.

El episodio ocurrió en medio del desarrollo de un evento religioso en la plaza San Martín del centro de Mar del Plata. Algunas personas que estaban allí advirtieron que una mujer, a pocos metros, se había subido al monumento y se acercaron para intentar contenerla.

Según el testimonio de Defensa Civil, también se subió un hombre a rescatarla porque "la vió en posición fetal y le dio miedo de que se caiga". Poco depsués arribaron policías al lugar e intervinieron agentes de la Unidad de Rescate.

Afortunadamente lograron contener la situación, bajaron a la chica del monumento y poco a poco apaciguaron la tensión. El tránsito ya volvió a la normalidad y los vecinos pueden circular sin interrupciones por la Avenida Luro.