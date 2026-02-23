Dieron a conocer el delicado estado de la adolescente que cayó al vacío desde un acantilado

La menor cayó desde un acantilado de 10 metros de altura.

Dieron a conocer cuál es el estado de salud de la adolescente de 16 años que en el mediodía de este lunes se resbaló y cayó por un acantilado ubicado en la zona norte de Mar del Plata.

El trágico accidente ocurrió cerca de las 13 en la intersección de la calle Isla Traverso y ruta 11, en el barrio Félix U. Camet, a unos 500 metros del Grupo de Artillería Antiaéreo (Gada) 601, cuando cayó al vacío.

De acuerdo a los primeros datos que pudo corroborar 0223, la víctima que sufrió una caída de al menos 10 metros de altura se encontraba sola y personal sanitario del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) asistió rápidamente al lugar junto con rescatistas para asistirla y derivarla al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) Oscar Alende.

El acantilado del que cayó la adolescente de 16 años.

Según indicaron fuentes hospitalarias a este medio, la menor fue trasladada de urgencia al nosocomio local con múltiples fracturas y politraumatismos, aunque se encuentra estable y consciente.

Asimismo, informaron que continuará siendo evaluada por los profesionales de la salud, quienes la someterán a diferentes estudios en las próximas horas. No obstante, no detallaron qué tipo de fracturas sufrió la adolescente.