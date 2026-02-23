Un barrio que "solía ser tranquilo" fue víctima de seis asaltos en dos horas: exigen "presencia policial urgente"

Hartos de la inseguridad, vecinos del barrio Félix U. Camet, en la zona norte de Mar del Plata, denunciaron que en la madrugada del lunes asaltaron a seis familias y exigen un refuerzo policial urgente en la zona, debido a que la comisaría más cercana se encuentra a media hora de distancia.

En un comunicado al que accedió 0223, los frentistas advirtieron que "la falta de presencia policial, patrullajes y prevención hace que los ´amigos de lo ajeno´ tengan vía libre para delinquir", y relataron los diversos hechos delictivos sufridos en las últimas horas.

De acuerdo al texto difundido, "hace días se vienen repitiendo robos nocturnos, incluso con familias adentro de sus hogares", como ocurrió este lunes entre las 3 y 5 de la madrugada, cuando un grupo de delincuentes "ingresó a seis viviendas, robó ropa de los ténders y también del interior de los vehículos".

En la misma línea sostuvieron que, "como si fuera poco, a las 14 un delincuente entró a un domicilio, se llevó un televisor caminando y cruzó la plaza intentando venderlo a algunas cuadras de distancia", y aseguraron que "en todo ese trayecto no se cruzó ni un solo móvil", sino que "un grupo de vecinos debió interceptarlo para entregarlo a la Policía".

En paralelo a esta alarmante situación descrita, también mencionaron "los robos en la ruta 11, cerca de la planta de efluentes, que afectan a peatones, motociclistas y automovilistas", e insistieron: "Solicitamos presencia policial urgente las 24 horas. Necesitamos que nos cuiden y que recorran nuestras calles".

Pero además, los habitantes de la zona precisaron que "la distancia con la comisaría, situada en Parque Camet, hace que tarden más de 30 minutos en llegar", al tiempo que recordaron las comunicaciones pidiendo auxilio a la Secretaría de Seguridad municipal que quedaron sin contestar.

"La falta de luminarias, las calles rotas y los microbasurales no ayudan a la seguridad del barrio. Un barrio que solía ser tranquilo y lindo, ahora está cada vez peor, sumado a las constantes tomas de terrenos y el inexistente accionar policial", concluyó uno de los vecinos encargado de difundir el reclamo.