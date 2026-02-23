Asaltaron a matrimonio de ancianos en su departamento frente a Plaza Mitre

Un matrimonio de adultos mayores fue sorprendido por tres delincuentes en el interior de su departamento quienes, tras reducirlos, robaron una significativa cantidad de dinero que no fue confirmada y escaparon en un auto que había sido observado días antes por la zona.

Fuentes oficiales confirmaron a 0223 que el hecho se registró el viernes pasado cuando los delincuentes ingresaron por la puerta del departamento ubicado en un quinto piso de un edificio frente a Plaza Mitre.

Fue en la zona de Plaza Mitre.

Personal policial se hizo presente en el lugar, pero las víctimas no quisieron hacer la denuncia. Si bien desde la fiscalía temática a cargo de Mariano Moyano se instruyó tanto a efectivos de la comisaría segunda como de la DDI, el matrimonio desistió de dar más datos de lo sucedido.

De acuerdo a los datos que este medio recabó en la zona, se estima que los delincuentes llegaron y se fueron en un auto de color blanco. “El rodado es similar al que se había visto un par de días antes en la zona y suponemos que hicieron tareas de inteligencia previa”, dijo un vecino.

Ante la decisión de los damnificados de no denunciar el hecho no se pudo avanzar sobre las características del ingreso al inmueble y las personales de los autores del robo.