Quini 6: resultados y ganadores del sorteo del miércoles 7 de enero

El sorteo número 3337 del Quini 6 de este miércoles 7 de enero puso en juego esta noche un pozo de más de 10.400 millones de pesos, con más de 1.200.000 apuestas que persiguen el sueño se hacerse millonarios con el juego más popular y con mejores premios del país.

En el sorteo de la modalidad "Tradicional" del Quini 6 hubo en juego esta noche un premio de más de 4.637 mil millones de pesos. Los números que salieron fueron: 29 - 40 - 39 - 04 - 09 - 27. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá creciendo para el sorteo del próximo domingo.

En el sorteo de la "Segunda Vuelta" del Quini 6 hubo en juego un pozo de 1.869 millones de pesos. Los números que salieron esta noche fueron: 32 - 17 - 11 - 26 - 20 - 29. En esta modalidad hubo un ganador con seis aciertos que se lleva $1.804.766.386,50. El jugador hizo la apuesta en una agencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba).

Sorteo del Quini 6: resultados y ganadores del miércoles 7 de enero

El sorteo de la modalidad "Revancha" del Quini 6 puso en juego este miércoles un pozo de más de 3.386 mil millones de pesos en premios. Los números que salieron fueron: 13 - 05 - 16 - 39 - 35 - 32. En esta modalidad no hubo apostadores con seis aciertos y el enorme pozo aumentará aún más para el próximo sorteo.

El sorteo del "Siempre Sale" del Quini 6 puso en juego un pozo de más de 307 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 12 - 33 - 36 - 30 - 07 - 19. Hubo 34 ganadores con 5 aciertos, cada uno de ellos se llevó más de 9 millones de pesos.

El sorteo del próximo domingo del Quini 6 pondrá en juego un pozo total estimado de más de 10.100 millones de pesos.