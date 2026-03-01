Quini 6: dos apostadores acertaron los 6 números del Tradicional y ganaron más de $4 millones cada uno

El sorteo número 3352 del Quini 6 de este domingo 1 de marzo puso en juego esta noche un pozo de más de 10.300 millones de pesos, con más de un millón y medio de apuestas que persiguen el sueño se hacerse millonarios con el juego más popular y con mejores premios del país.

En el sorteo de la modalidad "Tradicional" del Quini 6 hubo en juego esta noche un premio de más de 8.370 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 10 - 12 - 18 - 19 - 20 - 27. En esta modalidad hubo dos ganadores que acertaron los seis números y se repartieron el premio. Cada uno se hizo de una suma de $4.111.205.050,58. Uno hizo la apuesta en una agencia de la localidad bonaerense de Muñiz y el restante en Cosquín, Córdoba.

En el sorteo de la "Segunda Vuelta" del Quini 6 hubo en juego un pozo de 844 millones de pesos. Los números que salieron esta noche fueron: 14 - 17 - 19 - 29 - 32 - 43. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá aumentado para el sorteo que viene.

Sorteo del Quini 6: resultados y ganadores del domingo 1 de marzo

El sorteo de la modalidad "Revancha" del Quini 6 puso en juego este miércoles un pozo de más de 600 millones de pesos en premios. Los números que salieron fueron: 07 - 09 - 32 - 41 - 42 - 43. En esta modalidad no hubo apostadores con seis aciertos y el enorme pozo aumentará aún más para el próximo sorteo.

El sorteo del "Siempre Sale" del Quini 6 puso en juego un pozo de más de 392 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 13 - 14 - 25 - 30 - 33 - 44. Hubo 20 ganadores con 5 aciertos, cada uno de ellos se llevó más de 19 millones de pesos.

El sorteo del próximo miércoles del Quini 6 pondrá en juego un pozo total estimado de más de 3.000 millones de pesos.