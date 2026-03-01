Otro apostador acertó los 15 números del Telekino y se ganó más de $347 millones: de dónde es

El sorteo del Telekino número 2417 de este domingo 1 de marzo puso en juego un pozo de más de 539 millones de pesos más un auto 0km y una casa estilo americana buscando dar una alegría millonaria a sus apostadores.

El domingo 15 de febrero hubo un afortunado ganador que acertó los 15 números y se hizo de un premio de $2.273.929,175, además de un auto 0km, una camioneta 0km, una casa rodante 0 km, un crucero por el Caribe y un viaje a Río de Janeiro (ambos para dos personas); y una casa estilo americana.

Es por eso que este domingo, en el sorteo Tradicional del Telekino, hubo en juego un pozo de más de 347 millones de pesos en premios a los 15 aciertos, más un auto 0km y una casa estilo americana.

Los números que salieron fueron: 01 - 02 - 03 - 04 - 06 - 08 - 09 - 12 - 13 - 14 - 16 - 18 - 20 - 24 -25. En este sorteo hubo un afortunado que acertó los 15 números y se quedó con el premio de $347.903.528. El apostador hizo la jugada en una agencia de la provincia de San Luis.

Además se realizó el sorteo de los números de cartón. Los cinco ganadores fueron: 331.242 (San Juan), 348.054 (Neuquén), 458.526 (Buenos Aires), 816.937 (Buenos Aires) y 825.291 (Buenos Aires). Cada uno se lleva un premio de 2.000.000 pesos.

Por su parte, el sorteo del Rekino puso en juego un pozo más de 3.761 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 02 - 03 - 04 - 06 - 08 - 10 - 11 - 13 - 14 -15 - 18 - 22 - 23 - 24 - 25. En este sorteo no hubo ganadores con los 15 aciertos. Con 14 aciertos hubo 22 ganadores y cada uno se lleva $170.981.

¿Cómo jugar al Telekino?

Cada cartón de TELEKINO cuesta $1.700 y tiene impreso 15 números elegidos al azar de un total de 25 (la numeración siempre va del 01 al 25).

Todos los días domingo, se sortean en vivo 15 bolillas de un bolillero. Si una persona consigue las 15 coincidencias del cartón, se convierte en el ganador del pozo máximo. En caso de que no existan 15 coincidencias (aciertos), el pozo queda vacante y se acumula para la jugada siguiente.