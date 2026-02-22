Un apostador se quedó con los 600 millones de la Revancha del Quini 6: de dónde es

El sorteo número 3350 del Quini 6 de este domingo 22 de febrero puso en juego esta noche un pozo de más de 11.100 millones de pesos, con más de un millón y medio de apuestas que persiguen el sueño se hacerse millonarios con el juego más popular y con mejores premios del país.

En el sorteo de la modalidad "Tradicional" del Quini 6 hubo en juego esta noche un premio de más de 7.876 mil millones de pesos. Los números que salieron fueron: 39 - 00 - 45 - 27 - 36 - 05. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá creciendo para el sorteo del próximo miércoles.

En el sorteo de la "Segunda Vuelta" del Quini 6 hubo en juego un pozo de 2.052 millones de pesos. Los números que salieron esta noche fueron: 23 - 12 - 11 - 22 - 44 - 37. En esta modalidad tampoco hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá aumentado para el sorteo que viene.

El sorteo de la modalidad "Revancha" del Quini 6 puso en juego este miércoles un pozo de más de 600 millones de pesos en premios. Los números que salieron fueron: 41 - 36 - 28 - 11 - 40 - 16. En esta modalidad un jugador que hizo la apuesta en una agencia de Córdoba Capital acertó los seis aciertos y se lleva los 600 millones de pesos.

El sorteo del "Siempre Sale" del Quini 6 puso en juego un pozo de más de 387 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 09 - 25 - 35 - 05 - 18 - 16. Hubo 72 ganadores con 5 aciertos, cada uno de ellos se llevó más de 5 millones de pesos.

El sorteo del próximo miércoles del Quini 6 pondrá en juego un pozo total estimado de más de 11.300 millones de pesos.