Todo listo para el Summer Pro: mirá el programa completo de partidos

El marplatense Juan Martín Díaz, 13 años consecutivos número 1 del mundo, vuelve a jugar en su ciudad y será una de las grandes atracciones.

La organización del Summer Pro Padel divulgó dio a conocer la grilla de nueve partidos que componen este gran desafío por equipos. Cada uno de los encuentros propone un atractivo muy especial y todos prometen ser imperdibles.

Los mejores del mundo para el mejor espectáculo deportivo del verano, en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata, del viernes 16 al domingo 18 de enero de 2026. La temporada estival llega a su punto culminante con mucho para ver y admirar en este particular enfrentamiento.

Los capitanes definieron la conformación de las duplas y aseguraron que todos los jugadores top estarán en cancha los tres días, es la siguiente:

Viernes 16 de enero (día 1)

18hs. "Paquito Navarro" - Juan Martín Díaz vs. Jon Sanz - Miguel Lamperti

20hs. Franco Stupaczuk - Federico Chingotto vs. Juan Lebrón - Juan Jerónimo González

22hs. Miguel Yanguas - Maximiliano Sánchez vs. Leandro Augsburger - Alejandro Ruiz.

Sábado 17 de enero (día 2)

18hs. Franco Stupaczuk - Maximiliano Arce vs. Juan Lebrón - Franco Dal Bianco

20hs. Miguel Yanguas - “Paquito” Navarro vs Augsburger - Sanz

22hs. Federico Chingotto - Maximiliano Sánchez vs. Juan Jerónimo González - Alejandro Ruiz.

Domingo 18 de enero (día 3)



18hs. Maximiliano Sánchez - Maximiliano Arce vs. Franco Dal Blanco - Alejandro Ruiz

20hs. “Paquito” Navarro - Federico Chingotto vs. Jon Sanz - Juan Jerónio González

22hs. Miguel Yanguas - Franco Stupaczuk vs. Juan Lebrón - Leandro Augsburger

En primer término siempre se menciona a los integrantes del equipo #1 (capitaneado por Carlos Pozzoni). Se recuerda que el equipo #2 tendrá como capitán a Agustín Gómez Silingo.

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de la plataforma Ticketek Argentina, con valores desde $ 50.000 por cada jornada. Los clientes del Banco de la Provincia de Buenos Aires acceden a un beneficio exclusivo de un 20% de descuento con un tope de reintegro de hasta $ 10.000. Independientemente de la posibilidad de las entradas individuales para cada uno de los tres días de juego, también es posible adquirir un abono para las tres jornadas.

El evento será transmitido en su totalidad por ESPN, a través de la plataforma Disney+.

