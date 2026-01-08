Cayó una mujer que cuidaba ancianos, los drogaba y les robaba

Una mujer que se dedicaba a drogar a personas mayores para robarles todas sus pertenencias fue detenida en el partido bonaerense de Lomas de Zamora.

La sospechosa fue identificada como Soledad Verónica G., de 36 años. Fue detenida por efectivos de la División Delitos contra la Salud y la Seguridad Personal de la Policía de la Ciudad, que venían siguiéndole el rastro. En la causa interviene el juez nacional en lo Criminal y Correccional, Martín Peluso.

La investigación se inició a principios de diciembre, cuando la División Delitos contra la Salud y la Seguridad Personal de la Policía de la Ciudad comenzó a trabajar para dar con el paradero de una mujer acusada de cometer una serie de robos cuyas víctimas eran personas de la tercera edad.

En su domicilio encontraron psicofármacos y prescripciones médica

Los investigadores afirmaron que la imputada utilizaba siempre el mismo modus operandi: se ganaba la confianza de sus posibles víctimas, quienes la contrataban como cuidadora, y con el paso del tiempo las drogaba para sustraerles dinero y objetos de valor.

“El día del operativo, la sospechosa no se encontraba en su domicilio, pero el personal policial secuestró psicofármacos y prescripciones médicas, elementos considerados de relevante interés para la investigación”, confirmaron las autoridades.

“La investigación permitió establecer que la imputada empleaba una modalidad delictiva reiterada, consistente en ganarse la confianza de personas mayores, a quienes asistía en su rol de cuidadora y personal de limpieza, para luego suministrarles sustancias psicotrópicas y/o somníferas, aprovechando su estado de indefensión para apoderarse ilegítimamente de bienes y valores”, señalaron los responsables del caso.