La CGT no se adhirió al paro de 36 horas con movilización y anunció una medida de fuerza alternativa

La Confederación General del Trabajo (CGT) decidió no parar ni movilizarse este viernes al Congreso cuando los senadores sesionen para convertir en ley la reforma laboral y, en cambio, resolvió que marchará el lunes próximo hacia el Palacio de Tribunales para acompañar la impugnación que hará ante la Justicia contra la norma de Javier Milei.

De esta forma, la central obrera eligió una alternativa más moderada, hasta tal punto que no se convocará a trabajadores ni afiliados, sino que la idea es que solo participen de la marcha los dirigentes y delegados.

Se repetirá así la modalidad y el escenario de la primera protesta de la CGT contra el gobierno de Javier Milei, ya que el 27 de diciembre de 2023 la central obrera también marchó a Tribunales para acompañar la presentación judicial en rechazo del DNU 70.

Con su marcha del lunes, la CGT desistió de sumarse al paro de 36 horas con movilización que concretará el ala dura nucleada en el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), desde donde ya surgieron fuertes críticas contra los líderes cegetistas.

“Los mismos que confiaron en el Congreso aunque no estuvieran los votos ahora nos dicen que tenemos que confiar en la Justicia. ¿Cuándo van a confiar en los trabajadores? Me parece que se están poniendo excusas para no pelear. Va a haber un día después y vamos a tener que explicar dónde estuvo cada uno en este tiempo. La historia nos va a juzgar", criticó el titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar.

Se resolvió que no habrá ninguna protesta cegetista cuando el Senado sesione para convertir en ley el proyecto del Gobierno.

La resolución de marchar el lunes se adoptó durante una reunión ampliada de la mesa chica, que se realizó esta tarde en la sede de Unión del Personal Civil de la Nación (Upcn), donde se debatió cómo seguir el plan de lucha de la central obrera y finalmente predominó la idea de priorizar la ofensiva judicial contra el proyecto del Gobierno.

Durante el encuentro, los dirigentes que plantearon medidas más duras fueron Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), que es el líder de las Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT), y Omar Maturano (La Fraternidad). El primero planteó hacer paros de cada sindicato para protestar por salarios y condiciones de trabajo, mientras que el segundo propuso citar al Comité Central Confederal de la CGT, su máximo órgano ejecutivo, para decidir nuevas medidas dentro del plan de lucha vigente.

Al comenzar la reunión, los cotitulares cegetistas Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio), apoyados por Gerardo Martínez (Uocra), propusieron no hacer ninguna protesta este viernes y apostar a una marcha para el lunes ante el Palacio de Tribunales, pero solo de sindicalistas y delegados.

Allí se abrió el debate, donde más allá de las posturas más intransigentes de Schmid y Maturano, quien cambió el eje de la discusión fue Armando Cavalieri (Comercio): “Tenemos un problema político”, señaló en alusión a la división del PJ que facilitó la sanción de la reforma laboral, e incluso indicó en tono autocrítico: “Al final, nosotros no hacemos nada, sólo criticamos”.

Según el líder de Comercio, la CGT debería convocar a economistas no únicamente del PJ, sino de distintas ideologías para tener opiniones de expertos y poder materializar propuestas surgidas desde la central obrera.

Se efectuará una concentración similar a la de diciembre de 2023 contra el DNU 70.

La iniciativa fue apoyada enseguida por Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), quien planteó que habría que convocar también a políticos y cuadros técnicos que “nos ayuden a pensar y a no quedarnos en la resistencia de algo que va a ser ley” (por la reforma laboral).

Quienes se sumaron para apoyar esta iniciativa fueron Hugo Moyano (Camioneros) y Argentino Geneiro (gastronómicos), por lo que se pondrán en marcha estas reuniones que también buscan que el sindicalismo tenga una plataforma política para las elecciones de 2027.

Al brindar detalles de la estrategia jurídica para impugnar la reforma laboral ante la Justicia, Martínez destacó que los abogados cegetistas aún analizan si harán su presentación en el fuero laboral o en el contencioso administrativo, ya que se tratará de dictaminar la inconstitucionalidad de una ley.

Además de Sola, Jerónimo, Martínez, Cavalieri, Sasia, Schmid, Maturano, Moyano y Geneiro, participaron del encuentro el anfitrión, Andrés Rodríguez (Upcn); Héctor Daer (Sanidad), Rodolfo Daer (Alimentación), Guillermo Moser (Luz y Fuerza), Omar Plaini (canillitas), Pablo Flores (AFIP) y Maia Volcovinsky (judiciales).