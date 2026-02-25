Cayeron dos bandas narco que utilizaban un reconocido bar como pantalla

Según confirmó la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) en las últimas horas se desarticularon dos organizaciones dedicadas al narcomenudeo en la provincia de Córdoba y, en consecuencia, detuvieron a 14 personas que integraban las bandas. Los operativos se llevaron a cabo en barrio Quintas de San Jorge, en la ciudad Capital y en Arroyito.

El primer procedimiento fue el resultado de tres meses de investigación, que derivó en tres allanamientos. Allí fueron detenidas cuatro personas: tres hombres de 17, 19 y 39 años y una mujer de 21. También se incautaron drogas y dinero en efectivo.

En el operativo realizado en Córdoba capital se secuestraron 111 dosis de cocaína, 92 de marihuana, $835.800 y dos balanzas digitales entre otros elementos. Según el parte oficial, el procedimiento permitió el cierre de tres puntos de venta de drogas y el desbaratamiento de la banda. Los integrantes registraban antecedentes en el fuero de narcotráfico.

En paralelo, la FPA desplegó otro fuerte operativo en la localidad de Arroyito con nueve allanamientos en distintos domicilios. Allí fue desarticulada una organización integrada por diez personas, siete hombres y tres mujeres mayores de edad, que utilizaban un reconocido bar de la ciudad como pantalla, para comercializar drogas y disimular el origen del dinero.

En dichos procedimientos se secuestraron 163 dosis de cocaína, 21 de marihuana, cigarrillos de cannabis sativa, $3.535.100, 2.200 dólares, cuatro balanzas digitales, un arma de fuego, un automóvil, cinco motos y elementos de fraccionamiento.