Vecinos denunciaron a un hombre por maltrato animal y fue multado: llevaba a la perra encadenada y con la boca atada

Multaron a un hombre por maltrato animal en Villa Regina, después de que los vecinos lo denunciaran por deambular con una pequeña perra negra a la que le había sujetado el hocico con una soga y le había colocado una cadena en el cuello.

Según Noticias Argentinas el episodio tuvo lugar en Villa Regina y la escena causó tal indignación entre los vecinos que decidieron registrar lo que sucedía con el celular e intervinieron para salvar a la perrita.

Una mujer, incluso, le exigió al hombre que soltara a la perra, pero él se negó y aseguró que había sido un regalo de un sobrino. Los vecinos lograron arrebatarle el animal de los brazos y ponerla a resguardo.

El caso llegó a la Justicia y la jueza de Paz de Villa Regina condenó al acusado como responsable de una infracción al Código Contravencional por maltrato animal. La sentencia estableció el pago de una multa, cuyo monto será destinado a una entidad de la ciudad dedicada a la protección y el cuidado de animales.

En el fallo se remarcó que, si bien la conducta no alcanza la gravedad de un delito penal, sí constituye un reproche ético por desconocer la condición de “ser sintiente” del animal.

El vecino denunciado no presentó pruebas en su defensa y la decisión se basó en una foto en la que se observa a la perra con el hocico maniatado, además de los testimonios de las personas que presenciaron el hecho.