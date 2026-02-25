Le tiraron un piedrazo mientras iba en la moto y ahora tiene muerte cerebral

En la madrugada del martes, un joven de 18 años fue atacado de un piedrazo mientras circulaba en moto en el barrio Las Encrucijadas de Villa Dolores. Se trata de Mateo Cuello, quien estaba internado en estado crítico en el Hospital Regional de la localidad, en el valle de Traslasierra.

Según El Doce el paciente ahora tiene muerte cerebral. La familia ya habría autorizado la donación de órganos mientras continúa avanzando la investigación para determinar las responsabilidades por lo ocurrido.

El chico recibió el piedrazo en la sien y se descompensó. Fue trasladado por sus padres al centro de salud donde los médicos le diagnosticaron traumatismo de cráneo grave con hematoma. Ahora se confirmó la muerte cerebral.

Por el hecho se detuvieron a dos personas, entre ellas un menor de 17 años. La investigación está a cargo de la Fiscalia de Fuero Multiple de 1° Nominacion, encabezada por la Dra. Lucrecia Zambrana.