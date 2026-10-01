Inidep abre la inscripción para observadores a bordo de buques pesqueros en Mar del Plata

El período de inscripción se extenderá desde el 5 hasta el 16 de octubre, y la capacitación se desarrollará entre el 3 de noviembre y el 2 de diciembre.

El Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) anunció la apertura de inscripciones para el Curso de Observadores a Bordo de Buques Comerciales 2026, destinado a quienes quieran formarse para embarcarse en buques pesqueros comerciales.

El período de inscripción se extenderá desde el 5 hasta el 16 de octubre, y la capacitación se desarrollará entre el 3 de noviembre y el 2 de diciembre en las instalaciones del INIDEP, ubicadas en Mar del Plata. El curso tiene un cupo limitado a 50 participantes, quienes serán seleccionados mediante un proceso que contempla tres etapas eliminatorias.

Los interesados deben completar un formulario electrónico disponible en el sitio oficial del INIDEP, adjuntando documentación que incluye copia del DNI, título académico, certificados de antecedentes penales, aptitud psicofísica y prueba de natación, entre otros requisitos.

Entre las condiciones para acceder a la capacitación se destacan la experiencia comprobable en navegación, preferentemente en tareas vinculadas a la actividad pesquera, y ser estudiante avanzado o graduado de carreras terciarias o universitarias relacionadas con ciencias marinas. Además, se valorarán aptitudes físicas e intelectuales, así como la voluntad para desempeñar funciones técnicas especializadas a bordo.

El proceso de selección cuenta con tres etapas que suman un puntaje máximo de 200 puntos más una calificación de nivel “muy adecuado”. La primera etapa evalúa antecedentes y documentación, la segunda consiste en pruebas de cálculo, manejo de herramientas informáticas y redacción, y la tercera valora competencias actitudinales y sociales, exigiendo un mínimo nivel “apto” para aprobar.

Respecto a las condiciones del curso, el INIDEP aclara que la aprobación no otorga derechos a beneficios económicos, prestaciones o compensaciones por parte de la institución, reservándose el derecho de seleccionar perfiles para futuras contrataciones.

El comité de selección está integrado por profesionales del INIDEP, entre ellos Juan José Danzi, director de Recursos Humanos, y otros responsables de programas vinculados a la adquisición de información biológico-pesquera y ambiental a bordo de buques comerciales.

Para consultas y asesoramiento, los interesados pueden dirigirse en persona a la Dirección de Recursos Humanos del INIDEP, en Paseo Victoria Ocampo Nº1 – Escollera Norte, Mar del Plata, de lunes a viernes de 9 a 12 horas, o comunicarse mediante el correo electrónico capacitacion@inidep.edu.ar.