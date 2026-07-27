Avanza un proyecto bonaerense pionero para la producción sustentable de pez limón

La producción masiva de juveniles de pez limón crece en la Argentina.

Un proyecto de producción sustentable de pez limón dio un nuevo paso en el partido de General Alvarado y se encamina hacia una etapa clave de su desarrollo. La iniciativa busca recuperar un predio que años atrás estuvo destinado a la acuicultura y transformarlo en un establecimiento con tecnología de última generación y bajo impacto ambiental.

La propuesta fue presentada durante una reunión de trabajo encabezada por el intendente Sebastián Ianantuony junto al titular de la Secretaría de Producción, Empleo y Gestión Ambiental, Federico Meaca, quienes recibieron a representantes de la empresa impulsora del proyecto.

Referentes del proyecto reunidos con la intendencia de General Alvarado.

Refuncionalizar el predio “Ebomar”

La iniciativa contempla la refuncionalización del predio conocido como “Ebomar”, ubicado sobre la ruta 11 camino a Mar del Sur, donde funcionó un criadero de lenguados. El objetivo es aprovechar la infraestructura existente para desarrollar un emprendimiento dedicado a la reproducción y cría de pez limón mediante un modelo de maricultura regenerativa.

Según se informó, el proyecto prevé la incorporación de un Sistema de Recirculación Acuícola (RAS), una tecnología que permite reutilizar y tratar el agua durante el proceso productivo, reduciendo significativamente el consumo del recurso y el impacto sobre el ambiente.

Del proyecto en General Alvarado participa el sector privado, el Inidep y el gobierno bonaerense.

Desde el municipio destacaron que la propuesta ya obtuvo la declaración de interés municipal por parte del Concejo Deliberante y cuenta con una recomendación técnica favorable del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP).

En la actualidad, el expediente se encuentra a la espera de la recomendación del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, instancia necesaria para avanzar con la elaboración del pliego de bases y condiciones que permitirá convocar a la licitación pública del predio.

De concretarse, el emprendimiento buscará reactivar un espacio que permanecía sin actividad productiva mediante un esquema orientado a la producción acuícola sustentable y la incorporación de tecnologías aplicadas a la economía azul.