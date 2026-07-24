El Programa de Maricultura del INIDEP se enfoca en adaptar y consolidar estas tecnologías para promover la producción de alimentos marinos de alta calidad.

El Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) llevará a Mar del Plata una innovadora demostración tecnológica con ejemplares vivos de pez limón (Seriola lalandi), durante la primera edición de la Feria Internacional Portuaria (FIP) 2026, que se realizará del 17 al 19 de septiembre en el Sheraton Mar del Plata Hotel.

En el evento, el INIDEP exhibirá en funcionamiento un sistema de recirculación acuícola (RAS), una tecnología que permite cultivar peces en un circuito cerrado con filtrado, oxigenación y monitoreo constante del agua. Esta metodología facilita la producción bajo condiciones controladas, reduciendo la dependencia de factores externos y mejorando la previsibilidad en el cultivo.

El Programa de Maricultura del INIDEP se enfoca en adaptar y consolidar estas tecnologías para promover la producción de alimentos marinos de alta calidad, priorizando la sanidad de los ejemplares, el bienestar animal y un manejo eficiente de residuos y efluentes. La presentación en la feria busca acercar estos avances a empresarios, visitantes y referentes del sector productivo, con la intención de impulsar el escalamiento privado de esta tecnología.

La exhibición con ejemplares vivos de pez limón será uno de los principales atractivos del stand del INIDEP. Además, la FIP 2026 reunirá debates sobre infraestructura portuaria, logística, energía offshore e innovación aplicada a la cadena marítima y productiva.

Para Mar del Plata, esta muestra representa un nexo entre la ciencia, el puerto y la industria, afianzando a la ciudad como un escenario clave para el desarrollo de nuevas actividades vinculadas a la acuicultura y la producción marina de alto valor comercial.

Durante los tres días de la feria, el sistema RAS estará en funcionamiento para que los asistentes puedan conocer de cerca cómo la investigación científica puede transformarse en una herramienta concreta y sostenible para diversificar la matriz productiva del Atlántico Sur.