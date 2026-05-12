El nuevo ajuste de Milei pega en Mar del Plata: recortaron $2 mil millones a la Justicia Federal, Inidep y Chapadmalal

MIlei durante la campaña 2023 en Mar del Plata. La motosierra volvió a pasar por las áreas nacionales.

La motosierra que el gobierno nacional pasó este lunes sobre el Presupuesto 2026, recortando partidas por casi $2,5 billones para apuntalar el equilibrio fiscal tras la caída de la recaudación producto de su propio plan económico, tendrá un efecto directo en Mar del Plata. Es que distintas áreas bajo jurisdicción nacional sufrirán un recorte superior a los $2 mil millones, profundizando una situación ya crítica.

La Decisión Administrativa 20/2026, firmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, implicó en términos netos una reducción de partidas de la Administración Central por $2,5 billones, equivalente al 1,6% del total del presupuesto nacional.

Nación tenía solamente dos partidas menores para obra pública. Una, en Chapadmalal, la eliminó.

Entre las áreas más afectadas aparecen los subsidios a tarifas de servicios públicos, infraestructura deportiva, el Fondo de Compensación Salarial Docente -con el que Nación equipara salarios provinciales-, programas sanitarios como el de detección temprana y tratamiento del cáncer, niñez y ciudadanía, ciencia y tecnología e incluso seguridad, entre otros.

Todos estos recortes impactarán sobre las prestaciones públicas en distintos puntos del país, y Mar del Plata no quedará exenta. Sin embargo, dentro del detalle de las modificaciones presupuestarias se destacan reducciones de partidas en organismos nacionales con asiento en General Pueyrredon por poco más de $2 mil millones.

La motosierra pasa por la Justicia Federal

El sector más afectado será el judicial, ya que entre las modificaciones presupuestarias se incluyó una reducción de $1.440.206.180 para la Cámara Federal de Mar del Plata, con fondos que estaban destinados a gastos de personal. Se presume que la medida podría vincularse al retraso en la cobertura de vacantes.

El recorte representa casi el 4,57% del presupuesto total de la Justicia Federal de Mar del Plata, que contaba con partidas por $31.445 millones.

La Justicia Federal, el sector más castigado en Mar del Plata.

Otro golpe para el sector pesquero

A la crisis que atraviesa el sector pesquero ahora se le suma un nuevo recorte para el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep), el organismo científico estatal encargado de investigar los recursos del mar y asesorar sobre la actividad pesquera, en un rol clave para una economía tan determinante para Mar del Plata.

A la motosierra que ya había impactado sobre el plantel profesional y los fondos para investigación e infraestructura, ahora se suma un nuevo recorte neto de $546.989.541.

Entre las partidas afectadas aparecen $273 millones para la compra de químicos, combustibles y lubricantes, por lo que se presume un impacto directo sobre las campañas de investigación marítima, y $265 millones para la compra de maquinaria y equipos. Como contrapartida, el organismo recibió un pequeño incremento de $17 millones en aplicaciones financieras.

El tijeretazo significa una disminución del 2,3% del presupuesto original del Inidep, de $23.249 millones. Pero la afectación es por demás significativa en los rubros más afectados: alcanza al 55% del presupuesto para maquinaria y equipos (se le quitaron $265 millones de $478 millones) y al 12% en químicos, combustibles y lubricantes (se recortaron $273 millones de $2.259 millones)

Profundo recorte en el Inidep en partidas para combustible y compra de maquinaria.

Caputo recortó una de las dos obras para Mar del Plata

Si ya resultaban insignificantes los $32 millones que el gobierno nacional había destinado para obra pública en General Pueyrredon durante 2026, el panorama ahora es todavía más reducido: el Ministerio de Economía eliminó el financiamiento de una de las dos obras previstas para el distrito.

En concreto, Nación dio de baja una partida de $19.670.153 para la refuncionalización y restauración del Hotel 4 del Complejo Turístico de Chapadmalal, una intervención que permitiría finalizar las obras iniciadas durante la gestión de Alberto Fernández.

De este modo, para todo 2026 solo queda en pie una obra pública nacional en Mar del Plata: una partida de $12 millones para la sede de la Dirección Nacional de Migraciones ubicada sobre San Martín al 3100, donde se prevé completar trabajos ya iniciados.