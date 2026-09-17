Presupuesto 2027: Nación destinará $600 millones para tres obras en Mar del Plata

El Presupuesto 2027 presentado por el ministro de Economía, Luis Caputo, incluye solamente tres partidas para obra pública en Mar del Plata, aunque en uno de los casos con afectación parcial. La inversión pautada asciende a $601 millones, con intervención en un área del Ministerio Público de la Defensa de la Nación, la Ruta Nacional 226 y el Instituto Nacional de Epidemiología Juan Jara (INE).

Los datos surgen de las planillas elevadas al Congreso de la Nación, entre las cuales sobresale un pedido de autorización de toma de deuda por US$ 2.300 millones para la compra de tres submarinos convencionales para la Base Naval de Mar del Plata, en una política destinada a recuperar la capacidad naval que Argentina perdió tras el naufragio del ARA San Juan en 2017. Se trata, sin embargo, de una inversión condicionada a la gestión del financiamiento externo.

El INE recibirá una de las tres obras públicas previstas para Mar del Plata.

En el caso del frente de obras locales, el Presupuesto 2027 del gobierno libertario vuelve a caracterizarse por una baja inversión en obra pública. Para el caso de General Pueyrredon, tuvo su máximo reflejo en 2026, cuando solamente se proyectaron obras por $32 millones, aunque durante el año se dio de baja una partida de $20 millones para culminar una restauración en el Hotel N° 4 de Chapadmalal. La otra obra, de solo $12 millones, se previó para la delegación local de la Dirección Nacional de Migraciones.

Las perspectivas para 2027

La mayor inversión del año próximo apunta a la ampliación de inmueble para sede de la Defensoría de Mar del Plata, a cargo del Ministerio Público de la Defensa de la Nación, con una partida de $278 millones.

En tanto, se destinarán $240 millones para una intervención en la Ruta Nacional 226, en el tramo Mar del Plata-Olavarría, en un proyecto que también alcanza a la Ruta Nacional N° 3. Es decir, la ejecución sobre jurisdicción de General Pueyrredon representará apenas una fracción de la partida a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad. La incorporación de esta obra causa sorpresa, ya que recientemente el Gobierno nacional otorgó la concesión de la Ruta 226 a un privado, el cual, según lo anunciado, desarrollaría las tareas de puesta en valor por su cuenta.

El proyecto de Presupuesto 2027 fue presentado esta semana por el ministro Caputo.

Finalmente, se incorporó un fondo de $83 millones para la remodelación del sector de galería y aula multifunción en el Instituto Nacional de Epidemiología Dr. Juan H. Jara, que depende de la Administración Nacional de Laboratorios e Instituciones de Salud.

Los fondos para la Unmdp y organismos nacionales con sede en Mar del Plata

En el marco del fuerte conflicto por el financiamiento de las universidades públicas, el Presupuesto 2027 contempla una partida de $143.481.366.458 para la Unmdp, lo que representa un aumento del 35% respecto de lo pautado para este año.

En tanto, la Cámara Federal de Mar del Plata tiene un presupuesto de $49.279 millones, una actualización del 56%. Recientemente, el Congreso aprobó una ley para crear la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones, donde en los próximos meses el Consejo de la Magistratura deberá iniciar los procesos para llenar los nuevos cargos judiciales.

Trabajadores del Inidep mantiene reclamos por el vaciamiento del instituto.

En cuanto a los institutos, el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep) tiene asignados $29.226 millones, un aumento del 25,7%; el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (Inareps) contará con $22.089 millones, un incremento del 38%; y el Instituto de Epidemiología tendrá $4.695 millones, un aumento del 50%.