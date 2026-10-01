La campaña Talud IV en el cañón Mar del Plata fue fundamental para los descubrimientos.

La campaña oceanográfica Talud Continental IV, realizada en agosto de 2025 en el cañón submarino Mar del Plata, continúa marcando un hito científico tras los resultados revelados en un workshop internacional de taxónomos y científicos organizado por Ocean Census. Esta expedición, liderada por especialistas del CONICET a bordo del buque R/V Falkor (too) del Schmidt Ocean Institute, fue seguida en vivo por más de 4 millones de personas y acumuló cerca de 22 millones de visualizaciones.

La estrella culona fue una de las estrellas de la expedición.

En el taller, llevado a cabo en julio en la Universidad Maimónides de Buenos Aires y coordinado por Martín Brogger y Valeria Teso del CONICET, se analizaron las muestras biológicas obtenidas durante los 21 días de exploración, con la participación de 20 taxónomos de América Latina y Europa. Los científicos emplearon técnicas de taxonomía integrativa para acelerar la identificación de especies nuevas, registrando sus hallazgos en Ocean Census NOVA, la primera plataforma abierta mundial para datos de especies marinas recién descubiertas.

Los resultados del workshop superaron las expectativas iniciales: en lugar de 40, se confirmaron 57 nuevas especies marinas y cinco géneros inéditos que habitan el cañón submarino Mar del Plata. Estas especies incluyen 20 copépodos (pequeños crustáceos), 22 equinodermos (como pepinos de mar y crinoideos), 14 cnidarios (octocorales y corales pétreos) y un molusco escafópodo.

La transmisión fue seguida en vivo por más de 4 millones de personas y acumuló cerca de 22 millones de visualizaciones.

Entre los hallazgos más destacados se encuentra el pepino de mar denominado “Loki” (Peniagone sp.), un equinodermo profundo con apéndices en forma de cuernos, evocando al dios nórdico. Esta especie forma parte de hasta diez nuevas holoturias detectadas durante el taller, acompañadas de imágenes y videos capturados en el fondo marino.

Además, los copépodos representaron un gran porcentaje de las nuevas especies, aunque solo se examinó el 10% de las muestras recolectadas. Se identificaron también nuevos corales, con dos posibles nuevos géneros y una posible nueva familia pendiente de análisis genéticos, incluyendo la pluma de mar Pseudumbellula sp. y el octocoral rojo anaranjado Orstomisis sp., que aportan datos clave sobre ecosistemas generadores de hábitat en aguas profundas.

En lugar de 40, se confirmaron 57 nuevas especies marinas y cinco géneros inéditos.

Daniel Lauretta, investigador del CONICET y jefe científico de la campaña, resaltó que “la cooperación internacional en taxonomía es fundamental, especialmente en grupos con pocos especialistas activos”. Destacó que el taller no solo aceleró la identificación de nuevas especies, sino que también fortaleció la formación de taxónomos locales que trabajan con fauna de aguas profundas.

Estas especies incluyen 20 copépodos (pequeños crustáceos), 22 equinodermos (como pepinos de mar y crinoideos), 14 cnidarios (octocorales y corales pétreos) y un molusco escafópodo.

Jyotika Virmani, directora ejecutiva del Schmidt Ocean Institute, subrayó el impacto público y científico de la expedición: “Estos resultados muestran el poder de combinar tecnología de clase mundial y experiencia con la colaboración científica internacional”. Por su parte, Michelle Taylor, directora científica de Ocean Census, enfatizó que “el descubrimiento de 57 nuevas especies y cinco nuevos géneros en tan poco tiempo demuestra la rapidez y la potencia de la taxonomía colaborativa”.

El taller también representa una inversión significativa en la capacidad científica argentina, ya que los especímenes analizados se conservarán en colecciones institucionales nacionales como el Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”. Lauretta aseguró que preservar y formar a nuevas generaciones de taxónomos es clave para el futuro del país, y que la colaboración internacional seguirá siendo un pilar fundamental.

Con la mirada puesta en el futuro, CONICET y el Schmidt Ocean Institute planifican la expedición Talud Continental V para febrero-marzo de 2027, que explorará los cañones Ameghino y Almirante Brown frente a la costa de Chubut. Esta zona poco explorada del Atlántico Sudoccidental posee un alto potencial de biodiversidad y ecosistemas marinos vulnerables. La misión contará con la participación de 19 científicos argentinos de diversas instituciones, y se transmitirá nuevamente por streaming para continuar acercando la ciencia marina al público global.