Los trabajadores de Conicet Mar del Plata quedaron sin obra social y esperan nuevos despidos

Las y los trabajadores de Conicet Mar del Plata denunciaron que parte del personal quedó sin cobertura de obra social y advirtieron sobre el agravamiento de la crisis que atraviesa el sistema científico a nivel local y nacional.

A través de un comunicado, expresaron su preocupación por la situación que afecta a investigadores, becarios y otros trabajadores del organismo y cuestionaron las medidas impulsadas por el Directorio del Conicet respecto a la cobertura médica.

Según señalaron, las autoridades ofrecieron la posibilidad de renunciar voluntariamente a la obra social a cambio de un monto de 90 mil pesos mensuales para que cada trabajador gestione por su cuenta una cobertura. Desde el sector rechazaron la propuesta al considerar que "se trata de un monto insuficiente que condena a quienes padecen enfermedades preexistentes o poseen familiares a cargo".









Además remarcaron que la obra social constituye "un sistema de protección solidario y un derecho para quienes trabajan en el organismo", por lo cual la medida deja al personal "en una situación humanitariamente crítica". Actualmente, un gran porcentaje de trabajadores ya se encuentran sin cobertura médica.

Otra preocupación de las y los becarios tiene que ver con el inminente el despido de investigadores posdoctorales debido a la falta de efectivización de cargos dentro del organismo. De no revertirse la situación, 379 profesionales altamente calificados, que cuentan con trayectorias de al menos ocho años dentro del sistema científico, perderán todo vínculo con Conicet durante el mes de julio.

Desde el sector sostienen que esta situación no solo compromete la continuidad laboral de cientos de científicos, si no que también afecta el desarrollo de investigaciones y el funcionamiento de equipos de trabajo ya consolidados.

Para el país, la pérdida implica años de inversión pública destinada a la formación de recursos humanos y al desarrollo de conocimiento estratégico. Las y los trabajadores reclaman una pronta solución, que garantice la continuidad de la actividad y la preservación del sistema científico nacional.