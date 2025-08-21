El Concejo Deliberante distinguió a científicos marplatenses por la expedición Talud Continental IV

El Concejo Deliberante aprobó este jueves una ordenanza que otorga el título al “Mérito Académico” a cinco científicos marplatenses que formaron parte de la expedición internacional “Talud Continental IV”, dedicada a explorar los ecosistemas abisales del cañón submarino Mar del Plata.

Los distinguidos son el Dr. Ezequiel Mabragaña, la Lic. Florencia Matusevich, el Dr. Nahuel Farías, el Dr. Emiliano Ocampo y el Dr. Martín Veccia, quienes integraron la campaña respaldada por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y que tuvo un éxito internacional y una importante repercusión social en Argentina.

En el proyecto impulsado por Acción Marplatense, se señaló que la investigación exploró la biodiversidad del cañón submarino Mar del Plata, una región de alta biodiversidad y poco explorada del Atlántico sur. El operativo contó con el buque de investigación Falkor y el vehículo operado remotamente SuBastian, capaz de capturar imágenes submarinas en ultra alta definición y recolectar muestras sin alterar el entorno.

El streaming logró récords de audiencia durante varias jornadas consecutivas.

El texto resalta también la relevancia en materia de divulgación: “La campaña se transmitió en vivo por el canal de YouTube del Schmidt Ocean Institute con imágenes captadas desde profundidades de hasta 3.900 metros”, remarcó la concejala Eva Ayala.

Además del reconocimiento individual, la ordenanza aprobada por el Concejo expresa su valoración a todo el equipo de la misión científica: “Este Cuerpo expresa su reconocimiento a la expedición científica ‘Talud Continental IV’ por su enorme valor científico y social a partir del impacto divulgador generado”, se puntualiza en la normativa.

La iniciativa había sido presentada a comienzos de agosto por el bloque de Acción Marplatense, que destacó la labor de los científicos locales incluso en un contexto de dificultades para el sistema de ciencia y técnica nacional. Tras la sanción de la ordenanza, ahora se realizará un acto -con fecha a confirmar- para la entrega del reconocimiento.