"Te convertiste en un ejemplo": profundo dolor en la comunidad científica marplatense por la muerte de una investigadora

Sus colegas y amigas la despidieron con emotivas palabras y destacaron su trayectoria y calidad humana.

El Conicet Mar del Plata y el Instituto de Investigaciones Biológicas (IIB-Conicet-Unmdp) despidieron este martes a María Verónica Beligni, una destacada científica que desarrolló gran parte de su trayectoria en la ciudad y dejó una profunda huella entre sus compañeros, colegas y amigos, tanto por su trabajo en el ámbito de la investigación como por su calidad humana.

Beligni se desempeñaba como investigadora independiente del Conicet en el Instituto de Investigaciones Biológicas, dependiente del organismo y de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la casa de altos estudios local. Además, era codirectora del grupo de investigación Biología Integrada de Organismos Fotosintéticos (Biof).

Su formación académica también estuvo ligada a la Unmdp, donde obtuvo el título de Licenciada en Ciencias Biológicas entre 1991 y 1996 y posteriormente realizó su doctorado en Ciencias, entre 1996 y 2001.

A lo largo de su carrera, la investigadora se especializó en biología y bioprocesos de cultivo de microalgas y biotecnología, con especial interés en el metabolismo de los lípidos y la acumulación de productos con potencial aplicación industrial. Su trabajo abarcó además la biología del cloroplasto, la fotosíntesis y la biología celular de las algas.

Desde el grupo Biof explicaban que su investigación estaba enfocada en los organismos fotosintéticos que más contribuyen a la fijación del carbono en el planeta: las algas. En particular, estudiaba las relaciones entre la fotosíntesis y la acumulación de lípidos con el objetivo de explorar el aprovechamiento de estos recursos acuáticos para distintas aplicaciones, entre ellas la generación de energía y la industria de polímeros.

Su trayectoria también tuvo una importante dimensión internacional, ya que el registro del Conicet señala que Beligni tuvo experiencia en los ámbitos público y privado de Estados Unidos, mientras que distintas publicaciones científicas de la década del 2000 la vinculan con trabajos desarrollados en el Scripps Research Institute, en La Jolla, California.

Su producción científica continuó hasta los últimos años. En 2025, la marplatense figuró como una de las autoras de un trabajo publicado en la revista Biomolecules sobre una proteína de Chlamydomonas reinhardtii relacionada al metabolismo de lípidos en los cloroplastos.

El Conicet despidió a la investigadora María Verónica Beligni, recientemente fallecida.

Además de su producción académica, también tuvo un rol en la formación de nuevos investigadores dentro del IIB, ya que destacó en su labor como directora y codirectora de becarios ligados a sus líneas de investigación.

La noticia de su fallecimiento generó muestras de dolor dentro de la comunidad científica marplatense. En el mensaje difundido, desde el Conicet Mar del Plata destacaron no solamente su trayectoria profesional sino también el vínculo que había construido con sus compañeros y amigos.

“Quienes la conocimos y compartimos con ella distintas etapas de su vida, sabemos de su enorme capacidad de trabajo y, por sobre todo, de su calidad humana”, expresaron sus allegados en el mensaje de despedida publicado por la institución.

En el mismo texto, la recordaron por “su fortaleza para afrontar lo que sea, humildad, empatía, generosidad y amor por la vida” y remarcaron que su manera de vincularse con los demás hizo que se convirtiera en un ejemplo para quienes compartieron con ella distintos momentos de su vida.

“Es una de las razones por las que sólo ciertas personas se hacen eternas, y para nosotras, tus amigas, lo sos. Vivirás por siempre en nuestros corazones. Te queremos y extrañaremos por siempre”, concluyeron.