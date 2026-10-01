Atención: abrió la inscripción para el Registro de Artistas 2027
Se trata de una convocatoria dirigida a artistas, gestores y grupos que quieran formar parte del catálogo de propuestas culturales del próximo año.
Por Redacción 0223
PARA 0223
De a poco, la temporada 2026/2027 va tomando color. Este jueves, el Ente Municipal de Turismo y Cultura abrió la convocatoria para el Registro de Artistas, una convocatoria dirigida a artistas, gestores y grupos que quieran formar parte del catálogo de propuestas culturales del próximo año. La inscripción permanecerá abierta hasta el 30 de noviembre.
Para ser parte del registro, los aspirantes deben completar un formulario, mientras que las personas que tengan consultas, pueden comunicarse al correo mardelplatacultura@gmail.com o al teléfono 494-4140, interno 102.
La iniciativa tiene como objetivo conocer nuevas propuestas culturales, actualizar el relevamiento de proyectos artísticos y evaluar su posible incorporación a las distintas actividades, ciclos y eventos que se desarrollan durante todo el año en los teatros, museos y espacios culturales dependientes del Municipio de General Pueyrredon.
Leé también
Los artistas, gestores y grupos interesados en formar parte del catálogo de artistas del próximo ciclo podrán completar la solicitud y enviar sus datos a través del formulario digital oficial.
Temas
Lo más
leído