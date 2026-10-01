Atención: abrió la inscripción para el Registro de Artistas 2027

La convocatoria está abierta hasta el 30 de noviembre

De a poco, la temporada 2026/2027 va tomando color. Este jueves, el Ente Municipal de Turismo y Cultura abrió la convocatoria para el Registro de Artistas, una convocatoria dirigida a artistas, gestores y grupos que quieran formar parte del catálogo de propuestas culturales del próximo año. La inscripción permanecerá abierta hasta el 30 de noviembre.

La convocatoria está abierta hasta el 30 de noviembre

Para ser parte del registro, los aspirantes deben completar un formulario, mientras que las personas que tengan consultas, pueden comunicarse al correo mardelplatacultura@gmail.com o al teléfono 494-4140, interno 102.







La iniciativa tiene como objetivo conocer nuevas propuestas culturales, actualizar el relevamiento de proyectos artísticos y evaluar su posible incorporación a las distintas actividades, ciclos y eventos que se desarrollan durante todo el año en los teatros, museos y espacios culturales dependientes del Municipio de General Pueyrredon.

La convocatoria está abierta hasta el 30 de noviembre

completar la solicitud y enviar sus datos a través del formulario digital oficial

Los artistas, gestores y grupos interesados en formar parte del catálogo de artistas del próximo ciclo podrán