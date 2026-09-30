Carlos Rottemberg: "Una temporada normal en Mar del Plata solo en teatro mueve a cuatro mil personas"

El productor teatral por excelencia, Carlos Rottemberg volvió a referirse a la actualidad que atraviesa el sector y las perspectivas para la temporada 2027 luego de adelantar la "firma con pulgares" del elenco de "Las Hijas", la segunda obra confirmada para el verano en la ciudad.

Según detalló Rottemberg, el circuito industrial afrontará problemas devenidos de los seis años de falta de ficción en la televisión abierta. "Mi circuito es industrial y va a estar en problemas. La falta de ficción va a afectar al circuito industrial, va a estar en problemas. Trato de mirar la profesión 20 años para adelante y lo que pasó en Mar del Plata y en la calle Corrientes en su época de oro se nutrió de las figuras populares", dijo el productor.

En la misma línea, lamento la falta nuevas figuras y destacó que las obras de teatro que cortan tickets son aquellas que tienen como protagonistas a los encumbrados de la pantalla chica. "Este verano vamos a sentir la falta de figuras populares que se mantenían con la ficción en la tv abierta. Lo que hoy convoca son las obras que tienen figuras que quedaron de esa época. Francella, Bossi, Suar, Moria, Nico Vazquez, Peretti,... figuras que se reconocen por la tv abierta. Del stream no hay figuras. Rada, por ejemplo, hace cuatro años cuando hicimos Revuelto, era talentoso, por supuesto, pero llena teatros a partir de su participación en el programa de Pergolini", aseguró.

El productor se mostró preocupado en la previa al inicio de la temporada 2027

"La gente sigue yendo a ver figuras de la tv al teatro y es un tema que preocupa. La falta de ficción no se puede explicar por la llegada de las plataformas, no es el causante y no es un tema de un gobierno solo", apuntó.

Consultado sobre el movimiento que genera el teatro en temporada, Rottemberg fue categórico: "La temporada normal en Mar del Plata solo en teatro mueve a 4000, 4500 personas entre actores, productores, diseñadores, el que arma la marquesina, etc. Un unipersonal ocupa 40 personas, porque no es solo el actor y el director también está el acomodador, la persona de limpieza".

Además, el productor reconoció que hay cada vez menos cantidad de elencos en gira, por un tema económico, aunque los teatros sigan abiertos.

"Hay mucho teatro de autoayuda, hasta hay una mujer que habla con los muertos. El teatro sigue abierto, pero se hacen otras cosas, hay menos teatro en gira", dijo al tiempo que cuestionó la falta de nuevas figuras.

"Cada vez que muere un Brandoni, una China Zorrilla, un Gasalla hay una cabeza de compañía que no se repone", cerró el hombre que, hasta el mmento tiene dos obras confirmadas para la temporada 2026/2027 en la ciudad.