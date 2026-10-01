Detienen a pareja “dealer”: él tenía un pedido de captura activo

Un hombre y una mujer de 40 años acusados de comercializar estupefacientes fueron detenidos en las últimas horas por personal de la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado tras la realización de un allanamiento en el barrio Félix U. Camet.

Fuentes oficiales confirmaron qué en el marco de una causa anterior en trámite ante la fiscalía de Estupefacientes, el sujeto había quedado con un pedido de captura activo por la comisión del delito de comercialización. “Durante las tareas de campo, los investigadores realizaron vigilancias, seguimientos y análisis de información, logrando establecer el domicilio donde se encontraría el buscado”, informaron.

Los agentes secuestraron un revólver Smith & Wesson calibre .38.

Tras el aval judicial este jueves se allanó el inmueble donde lo detuvieron junto a su pareja y secuestraron una pequeña cantidad de cocaína fraccionada, un revólver Smith & Wesson calibre .38 junto con municiones, una balanza digital de precisión y cinco celulares que serán sometidos a las correspondientes pericias para determinar su vinculación con la investigación.

La pareja quedó a disposición de la Justicia y en las próximas horas van a prestar declaración en Tribunales.