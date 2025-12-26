Cayó "dealer" del barrio San Jorge a dos cuadras de su casa

Un hombre de 30 años que tenía en su poder cocaína fraccionada para vender fue aprehendido el jueves a la noche por personal policial en el barrio San Jorge y notificado de la formación de una causa penal.

Cerca de las diez de la noche efectivos de la UTOI que cumplían una orden de servicio en la zona interceptaron en la avenida Colón y Laborante al sujeto que tenía en su poder una bolsa de tela con catorce envoltorios de cocaína.

El hombre, que vive a doscientos metros del lugar, fue trasladado a la comisaría duodécima dónde labraron actuaciones por el delito de tenencia simple de estupefacientes.

El imputado, cuyos datos personales no se dieron a conocer, registra varios procesos penales previos por desobediencia, violación de domicilio, daño, amenazas y tentativa de robo, deberá declarar en las próximas horas ante la fiscal de Estupefacientes Daniela Ledesma en Tribunales.