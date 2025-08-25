Colaboraba con su pareja “dealer” en el barrio La Herradura: cuatro años de prisión

Una mujer de 20 años acusada de comercializar estupefacientes junto a su pareja en el barrio La Herradura fue condenada a cuatro años de prisión tras la validación de un acuerdo de juicio abreviado que se presentó en el Tribunal Oral en lo Criminal N°2.

En el acuerdo que le presentaron al Juez Roberto Falcone, el Ministerio Público Fiscal y la defensa de Morena Cristal Cortadi acordaron la pena como partícipe secundaria penalmente responsable de los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por valerse de un menor de edad y coautora de los delitos de tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil y tenencia ilegítima de arma de guerra en concurso real y receptación.

En el marco de una causa a cargo del fiscal Leandro Favaro, el 26 de noviembre de 2023 personal policial detuvo a un hombre que comercializaba estupefacientes a través de una ventana en su vivienda. El operativo fue luego de treinta días de tareas investigativas que incluyó vigilancias encubiertas filmaciones y distintas averiguaciones.

Juez Roberto Falcone.

En el domicilio ubicado en Colón y Diagonal del Solar y en el auto VW Gol estacionado en la puerta secuestraron más de 600 gramos de cocaína fraccionados en 1059 envoltorios de nylon y 225 gramos de marihuana, además de más de 300 mil dólares, dos balanzas de precisión en funcionamiento, siete teléfonos celulares, documentación personal, armas, proyectiles, sustancias de corte, y un posnet de Mercado Pago.

Entre las armas halladas había una pistola tipo "lapicera" calibre .22 corto sin marca y numeración visible, una pistola marca Bersa modelo Thunder calibre nueve milímetros con cargador colocado que poseía pedido de secuestro activo, un revólver marca Balila calibre .22 corto, una pistola marca Bersa modelo 62 calibre .22, un revólver marca Cebra calibre .38, otro calibre 10,4 y un revólver marca Galand MR calibre .22, además de de 953 cartuchos completos.

Su participación en la comercialización se confirmó a partir de las tareas investigativas previas, los fotogramas adjuntados al expediente, las testimoniales, y el análisis de los teléfonos celulares secuestrados en el operativo.

Se firmo un acuerdo de juicio abreviado en Tribunales.

“El contenido de dichas conversaciones refuerzan la idea de que si bien la mujer no tenía el control del ilícito negocio que se desarrollaba en el inmueble investigado, sí prestaba cooperación al masculino, quien resultaba ser su pareja”, dijo el magistrado.

En la sentencia a la que tuvo acceso 0223, el magistrado descartó cuestiones eximentes de la responsabilidad penal, valoró como atenuante la carencia de antecedentes penales y como agravante la cantidad y calidad de la sustancia estupefaciente secuestrada.

De acuerdo a lo pactado, se definió que la pena impuesta a Morena Cortadi sea bajo la modalidad de prisión domiciliaria con monitoreo electrónico mientras esté bajo la tutoría de su progenitora, la prohibición de ausentarse del domicilio salvo causas de fuerza mayor con comunicación inmediata al tribunal y someterse a controles esporádicos del Patronato de Liberados.