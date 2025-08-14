Caen cuatro "dealers" en El Martillo: uno estaba con arresto domiciliario hace dos años

El avance de una investigación a cargo de la fiscalía de Estupefacientes terminó con la realización de dos allanamientos en el barrio El Martillo dóndeaprehendieron a dos hombres, dos mujeres y secuestraron cocaína fraccionada para la comercialización.

Fue personal de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas que allanó día viviendas en Antártida Argentina al 2500 y en Florencio Sánchez al 2100 que habían sido denunciados como lugares de venta de estupefacientes.

En el operativo autorizado por la Justicia de Garantias secuestraron una cantidad no precisada de cocaína, envoltorios, una balanza y dinero en efectivo, además de una terminal de monitoreo del Servicio Penitenciario Bonaerense porque uno de los aprehendidos tiene arresto domiciliario desde 2023.

En el lugar aprendieron a dos mujeres de 43 y 54 años y a dos hombres de 35 y 54 que fueron trasladados a la Unidad Penal N°50 y N°44 de Batán, respectivamente.

Este jueves serán trasladados a Tribunales para declarar ante los fiscales Daniela Ledesma, Leandro Favaro y Pablo Cistoldi.