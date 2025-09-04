Muestra una vida lujosa a un millón de seguidores en Instagram y entrega cocaína en joggineta: quién es "El Musulmán"

En su canal de YouTube busca la viralización con videos en formato shorts. Aconseja sobre cómo ganar dinero, va por el lado del humor con chistes acerca de sus amigos y muestra sus rutinas en el gimnasio. En Instagram, la vida feliz: plata, autos caros y un reel contando de qué manera se compró un avión privado. El mismo tiene una portada con un texto que reza: "Salí de tu zona de confort".

El allanamiento en la panadería de "El Musulmán".

En la vida real, tiene una panadería. Es el dueño. La Justicia cree que la usaba como pantalla y la allanaron, en Génova y Brumana. Pero, además de atender ocasionalmente en el local, hace delivery. No de facturas, vende cocaína. Un video que surgió de la investigación lo muestra haciendo una entrega en plena calle, de jogging y con la cabeza dentro de la Amarok de su cliente. Fue en Belgrano y La Rioja, y fue la prueba contundente para atraparlo.

También allanaron su casa, en Lebensohn al 6900. Encontraron un ladrillo de cocaína con el sello "Delfín" en una de sus caras, lo que retrata el origen peruano y la máxima pureza del producto. "El Musulmán" quedó detenido y alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.

Tiene 26 años, se define como emprendedor y ostenta su dinero, sus viajes a Dubái y su look árabe. Pero más allá de sus consejos en redes sociales, considerarse un especialista de los algoritmos y prometer cursos en los cuales te enseña a generar ingresos, la plata la hacía con algo más que pan: vendía droga en la calle.