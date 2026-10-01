El pollo frito más famoso llega a Mar del Plata: la importante marca que abrirá su primer local en Bendu antes de que termine el 2026

A través de las redes sociales, el complejo Bendu confirmó la apertura que se viene: antes del final de este 2026, abrirá el primer local de KFC en Mar del Plata.

"Sí, viste bien: KFC llega a Bendu", expresaron en Instagram junto a un video en el que baldes de pollo frito caen en paracaídas a la esquina de Avenida de los Trabajadores al 150.





"El pollo frito más icónico del mundo está preparando todo para abrir sus puertas en Mar del Plata. Muy pronto vas a poder disfrutar de los clásicos de KFC", agregaron desde Bendu en la publicación.

Kentucky Fried Chicken

KFC corresponde a las iniciales de Kentucky Fried Chicken, pollo frito de Kentucky, en inglés. Es una cadena internacional de restaurantes de comida rápida de Estados Unidos, especializada en pollo frito.

Sus baldes son reconocidos a nivel mundial y ofrecen piezas de pollo empanadas a mano, sándwiches de pollo y hamburguesas preparadas con una receta secreta de 11 hierbas y especias.

Es una de las marcas de restaurantes más grandes del mundo, con decenas de miles de locales en más de 150 países. Ahora Mar del Plata se sumará como ciudad en la que será posible disfrutar su oferta gastronómica.