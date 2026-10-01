Los Sub 17 de Kimberley jugarán los playoffs del Torneo Juvenil del Interior

Tras la victoria 2 a 1 ante Macallister de La Pampa, Kimberley se quedó con el segundo lugar de la zona y accedió a los Octavos de Final del Torneo organizado por el Consejo Federal de Fútbol. De esta manera, el equipo conducido tácticamente por Fernando Farías viajará a Pergamino durante el segundo fin de semana de octubre para intentar quedarse con la plaza de semifinales de la región.

Tal como sucedió en 2025, con la primera edición del certamen, Kimberley volvió a convertirse en el representante marplatense en avanzar de ronda. En aquella oportunidad, habían sido los Sub 13 quienes fueron subcampeones tras la definición desde el punto penal ante Unión de Santa Fe en el partido decisivo.

Ahora le toca a los más grandes intentar dar el paso. Para eso, la primera instancia será el sábado 10 de octubre ante Sarmiento de Junín. En caso de ganar, los cuartos de final serán al día siguiente, también en Pergamino, y contra el ganador entre el local Douglas Haig y Balompié de Bolívar.

El camino para llegar hasta esta situación no fue sencillo. Además de Kimberley, la Zona 6 contó con la participación de Macallister, Alvarado, Olimpo y Villa Mitre de Bahía Blanca y Santamarina de Tandil. A lo largo de las 14 fechas, los de Farías cosecharon 23 puntos.

Por su parte, la Sub15 y Sub13 hicieron un buen recorrido pero no alcanzó. Los más chicos, dirigidos por Gustavo Tempone, quedaron cuartos en el grupo con 17 . puntos mientras que los conducidos tácticamente por Matías Augusto sumaron 18 unidades y completaron el podio.



