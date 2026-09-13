A Kimberley le faltó el gol y tendrá que buscar la clasificación en Bahía Blanca

Como siempre, Facundo Russo fue uno de los más desequilbrantes en el ataque de Kimberley. (Foto: Prensa Kimberley)

La tarde no terminó como esperaba Kimberley. Porque sabían que, en su despedida como local por la Zona Campeonato, era vital conseguir los tres puntos para ir bien parado a la última fecha en el siempre difícil "El Fortín" de Villa Mitre. Sin embargo, el "dragón" no la pudo meter, igualó 0 a 0 y se jugará todo en Bahía Blanca para meterse, al menos, en Copa Argentina 2027.

El conjunto de Mariano Mignini fue protagonista durante toda la tarde, buscó por todos los medios pero no la pudo meter. Más pasaba el tiempo, más aumentaba la presión y se hizo todo más cuesta arriba.

Por eso, Huracán se llevó lo que vino a buscar y complicó las posibilidades de los marplatenses que harán lo posible para evitar tener que jugar la Reválida por el segundo ascenso, pero sobre todo tratar de meterse entre los cinco que disputarán la Copa Argentina el próximo año.

Síntesis

Kimberley (0): Nicolás Báez; Tomás Loscalso, Agustín Vázquez, Leonel Aquino y Franco Mañas; Laureano Tello, Mauricio Miori y Jonathan Zárate; Facundo Russo, Rodrigo Ríos y Ever Ullúa. DT: Mariano Mignini.

Cambios: ST 23' Santiago Castillo y Sebastián Chávez por Tello y Zárate, 33' Juan Santillán y Hernán Sosa por Ríos y Mañas.

Huracán Las Heras (0): Francisco Agüero; Guillermo Coceres, Juan Alvacete, Rodrigo Arciero y Enzo Montenegro; Santiago Úbeda, Albano Alessandrini, Eduardo Leiva y Fernando Cortés; Nicolás Sandoval y Joel Lucero. DT: Aldo Bolado

Cambios: PT 43' Lucas Algozino por Alvacete; ST 15' Máximo Rodríguez por Leiva y 35' Juan Bonet y Matías Dieli por Lucero y Cortés.

Goles: No hubo.



Árbitro: Diego Novelli



Estadio: José Alberto Valle



