Parecía poco, pero valía muchísimo: el empate que metió a Kimberley en la Copa Argentina

El Dragón igualó 0-0 ante Villa Mitre en la última fecha del Nonagonal, terminó quinto y consiguió uno de sus grandes objetivos de la temporada. Ahora jugará la Reválida del Federal A en busca del ascenso.

Kimberley cerró su participación en el Nonagonal B del Torneo Federal A con un empate que terminó teniendo sabor a premio. El equipo dirigido por Mariano Mignini igualó 0-0 ante Villa Mitre como visitante, en Bahía Blanca, y aunque el resultado no le alcanzó para meterse entre los cuatro clasificados a los cuartos de final por el primer ascenso, sí le permitió terminar quinto y asegurar su lugar en la Copa Argentina 2027.

El partido comenzó parejo, con dos equipos que no lograban imponer condiciones y que buscaban aprovechar sus oportunidades. Villa Mitre tuvo una de las primeras situaciones desde la pelota parada, cuando el ex Kimberley Santos Bacigalupe apareció en el corazón del área, pero su remate se fue por encima del travesaño. El Dragón, además, sufrió rápidamente la lesión de Vázquez, quien debió ser reemplazado por Masino.

Con el correr de los minutos, Kimberley entendió que debía alternar momentos de resistencia con otros de búsqueda ofensiva. Mauricio Miori tuvo una buena posibilidad, aunque su remate se desvió en un defensor y terminó apenas afuera. El empate, además, comenzaba a tomar valor para ambos equipos por los resultados que se daban en las otras canchas y mantenía abiertas las posibilidades de clasificación.

Para el complemento, Villa Mitre salió decidido a buscar el triunfo y Cochas realizó dos modificaciones para conformar una línea de tres defensores y liberar a sus laterales. El conjunto bahiense tomó la iniciativa durante los primeros minutos y generó dos oportunidades claras, pero Nicolás Báez apareció en ambas ocasiones para mantener el arco de Kimberley en cero. Después de ese comienzo, el Dragón logró acomodarse mejor y redujo el peligro sobre su área.

Kimberley tuvo dificultades para avanzar con claridad y generar situaciones de peligro, pero sabía que el empate podía ser suficiente para cumplir con uno de los objetivos trazados desde el inicio del campeonato. Sobre el final, incluso, el conjunto marplatense tuvo dos chances inmejorables para quedarse con los tres puntos: primero Santiago Castillo quedó mano a mano con Mazza y el arquero tapó con la pierna su definición de zurda; luego Mauricio Miori dejó rivales en el camino dentro del área, aunque su remate terminó siendo bloqueado cuando buscaba el gol.

Finalmente, el 0-0 se mantuvo hasta el cierre y Kimberley se quedó con un premio importante después de una exigente fase del Federal A. El equipo de Mignini terminó quinto en el Nonagonal B, aseguró la clasificación a la Copa Argentina 2027 y, aunque no pudo meterse en los cuartos de final por el primer ascenso, tendrá una nueva oportunidad para ir por el objetivo principal: jugar la Reválida y pelear por el segundo ascenso a la Primera Nacional.

Síntesis:

Villa Mitre: 1- Juan Pablo Mazza, 2- Jeronimo Almada, 3- Marcos Pinto, 4- Marcos Escobar, 5- Matías Aguirre, 6- Santos Bacigalupe, 7- Claudio Monti, 8- Thiago Pérez, 9- Santiago Gómez, 10- Victor Ayala, 11- Maximiliano Tunessi. DT: Diego.

Kimberley: 1- Nicolás Báez, 2- Agustín Vázquez, 3- Franco Mañas, 4- Tomás Loscalso, 5- Álvaro De Gaetani, 6- Leonel Aquino, 7- Ever Ullúa, 8- Laureano Tello, 9- Rodrigo Ríos, 10- Mauricio Miori, 11- Facundo Russo. DT: Mariano Mignini.

Resultado: Villa Mitre 0-0 Kimberley



Árbitro: Leandro Sosa Abrile



Estadio: "El Fortín"