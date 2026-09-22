Tomás Loscalso llegó a los 100 partidos en Kimberley

El lateral derecho y uno de los capitanes de Kimberley, Tomás Loscalso, alcanzó los 100 partidos en Torneos de AFA/CFFA vistiendo la camiseta del "dragón" en el encuentro del domingo pasado ante Villa Mitre. El ex Aldosivi llegó al "Dragón" en 2021 y se afianzó en el puesto a través de los años hasta convertirse en uno de los referentes del equipo.

Así como Ever Ullúa alcanzó el centenar de juegos en competencias de ascenso con el club de la Avenida Independencia, ahora es el turno de otro jugador que ha vivido una buena parte del proceso hacia el profesionalismo que ha atravesado Kimberley en los últimos años. Y que esto se concrete, además, es producto de un proyecto de larga data.

Con 26 años (25 de diciembre de 1999), Loscalso se volvió una pieza indispensable en el armado de Mariano Mignini, más allá de su posición natural. En el camino, ha jugado de central, de interno, de volante central y carrilero por derecha, dandole variantes al equipo y cumpliendo en cada una de sus presentaciones.

En lo que va de la actual temporada, Loscalso fue titular en los 24 partidos que jugó Kimberley. A su buen nivel y las asistencias desde su sector, en este 2026 le sumó gol. El primero, en el Minella y ante Alvarado en el empate 2 a 2. Y, más reciente, frente a Cipolletti en la goleada 3 a 0 por la Zona Campeonato.