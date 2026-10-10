Kimberley dio el golpe en Neuquén y quedó a un paso de la clasificación en el Federal A

El Dragón venció 1-0 a Deportivo Rincón como visitante por la ida de la Reválida y definirá la serie en Mar del Plata con una ventaja clave: el empate en el resultado global le alcanza para clasificar.

Kimberley consiguió un triunfo fundamental en su regreso a la competencia en el Torneo Federal A. El equipo dirigido por Mariano Mignini derrotó 1-0 a Deportivo Rincón en Neuquén, por el partido de ida de la Reválida, y dio un paso importante en su objetivo de avanzar de fase. Con la ventaja deportiva a su favor, el conjunto marplatense quedó bien posicionado de cara a la revancha, que se disputará en su casa.

El encuentro tuvo un desarrollo parejo, con situaciones de peligro para ambos equipos. Deportivo Rincón contó con oportunidades para abrir el marcador, pero se encontró con las respuestas del arquero Nicolás Báez, quien sostuvo al Dragón en los momentos más complicados. Del otro lado, Kimberley también generó peligro con un cabezazo de Rodrigo Ríos y un remate de Laureano Tello que obligaron a intervenir al arquero Alejandro Sánchez.

En el complemento, la intensidad se mantuvo y el conjunto neuquino volvió a avisar desde el comienzo con una chance clara de Domínguez, que no logró conectar la pelota de la mejor manera dentro del área. La respuesta de Kimberley llegó mediante un tiro libre de Franco Mañas, cuyo remate se metía en el ángulo, pero Sánchez apareció con una gran intervención para mantener el cero. Con el correr de los minutos, el partido perdió claridad y los cambios comenzaron a tomar protagonismo.

La diferencia llegó a los 28 minutos del segundo tiempo, cuando Kimberley encontró el premio a su insistencia. Luis Pérez envió un centro al área y Santiago Castillo, recién ingresado desde el banco de suplentes, controló la pelota de pecho y sacó un potente remate al primer palo para establecer el 1-0. El delantero tuvo un ingreso soñado y aprovechó su primera intervención para convertir un gol que puede resultar determinante en la serie.

Después del tanto, Deportivo Rincón salió en busca de la igualdad, pero no encontró los caminos para vulnerar nuevamente a Báez. Kimberley se mantuvo firme, administró la ventaja y se llevó de Neuquén un resultado valioso para sus aspiraciones. Ahora, el Dragón tendrá la oportunidad de cerrar la clasificación ante su gente, con la tranquilidad de saber que el resultado conseguido como visitante lo deja en una posición favorable.

La revancha en Mar del Plata será decisiva para las aspiraciones del conjunto de Mignini en la Reválida del Federal A. Gracias al 1-0 obtenido en la ida y a la ventaja deportiva, Kimberley avanzará si gana o empata el global, mientras que una derrota por un gol dejaría la serie igualada y favorecería al equipo marplatense por su mejor posición reglamentaria. El Dragón hizo su negocio en el sur y ahora buscará dar el golpe definitivo en casa.

Síntesis:

Deportivo Rincón (0): Alejandro Sánchez; Ramiro Alderete, Exequiel Herrera, Juan Albertinazzi y Laureano Puñet; Bruno Di Bello, Facundo Miguel, Daniel Carrasco y Ezequiel Ávila; Áxel Oyola y Matías Domínguez. DT: Germán Noce

Kimberley (1): Nicolás Báez; Tomás Loscalso, Agustín Vázquez, Leonel Aquino y Franco Mañas; Laureano Tello, Álvaro De Gaetani y Mauricio Miori; Facundo Russo, Rodrigo Ríos y Ever Ullúa. DT: Mariano Mignini

Cambios en el ST: 21' Juan Achetoni por Miguel (R), Jonathan Zarate por Tello (K) y Luis Pérez por Russo (K), 27’ Santiago Castillo por Ríos (K), 29’ Carlos Estévez por Oyola (R) y Héctor Rueda por Puñet (R), 36’ Hernán Sosa por Mañas (K) y Leonel Iriarte por Santillán (K), 37’ Cristian Correa por Domínguez y Héctor Rueda por Carrasco (R).

Gol en el ST: 28’ Castillo (K)

Árbitro: Fernando Marcos

Estadio: Elías M. Gómez