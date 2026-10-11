Denunció que le robaron el auto para cobrar el seguro

Descubrieron que el vehículo no habría estado en el lugar señalado en la denuncia.

Un hombre de 49 años que denunció falsamente en la comisaría tercera el robo de su automóvil fue aprehendido y notificado de la formación de una causa penal.

Personal de la dependencia inició una investigación luego de que el sujeto denunciara el supuesto hurto de su automóvil Citroën C3 Aircross y comunicara el hecho a su compañía de seguros.

Personal de la comisaría tercera descubrieron la mentira del denunciante.

A partir de las tareas investigativas, el análisis de cámaras de seguridad y la toma de declaraciones, los efectivos establecieron que el vehículo no habría estado en el lugar señalado en la denuncia.

Intervino la fiscalia de Delitos Económicos, que dispuso la formación de una causa por falsa denuncia y tentativa de estafa, sin adoptar medidas restrictivas de su libertad.